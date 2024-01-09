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Остаточне рішення Комітету з нацбезпеки щодо законопроекту про мобілізацію буде 10 січня.

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У межах досудового розслідування встановлено, що суддя одержав 1500 доларів за обіцянку ухвалити рішення щодо встановлення місця проживання неповнолітньої дитини із батьком, аби батько дитини використовував таке рішення для уникнення мобілізації та як підставу для виїзду з нею за кордон, - повідомили у САП.

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  1. В Україні

Здійснював митне оформлення авто без їх фактичної наявності: викрили митника

20:08, 9 січня 2024
Правоохоронці викрили головного держінспектора митного поста «Ромни» Сумської митниці.
Здійснював митне оформлення авто без їх фактичної наявності: викрили митника
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Правоохоронці повідомили про підозру головному державному інспектору митного поста «Ромни» Сумської митниці за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, інспектор, попри відсутність двох транспортних засобів у зоні контролю митного поста «Ромни» Сумської митниці вніс до офіційних документів відомості про їх прибуття, відтак здійснив митне оформлення автівок без їх фактичної наявності.

У прокуратурі нагадали, в травні 2023 року правоохоронці затримали зазначеного інспектора на вимаганні та одержанні 18 тис. грн неправомірної вигоди за не створення штучних перешкод під час розмитнення транспортних засобів.

Раніше ми писали, що виконувача обов'язків керівника Чернівецької митниці звільнили через можливу причетність до контрабанди.

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