Здійснював митне оформлення авто без їх фактичної наявності: викрили митника

Правоохоронці викрили головного держінспектора митного поста «Ромни» Сумської митниці.

Правоохоронці повідомили про підозру головному державному інспектору митного поста «Ромни» Сумської митниці за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, інспектор, попри відсутність двох транспортних засобів у зоні контролю митного поста «Ромни» Сумської митниці вніс до офіційних документів відомості про їх прибуття, відтак здійснив митне оформлення автівок без їх фактичної наявності.

У прокуратурі нагадали, в травні 2023 року правоохоронці затримали зазначеного інспектора на вимаганні та одержанні 18 тис. грн неправомірної вигоди за не створення штучних перешкод під час розмитнення транспортних засобів.

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