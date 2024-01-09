В Минобороны заявили, что разрывают контракты с компаниями Гринкевичей

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Антикоркомитет назвал неуместным увольнение прокуроров и полицейских в связи с призывом на военную службу, предлагаемое законопроектом о мобилизации, - полный текст Заключения

Стал известен полный текст заключения Антикоррупционного комитета Верховной Рады относительно выявленных в законопроекте о мобилизации 10378 коррупциогенных факторах – в частности предлагается убрать норму о возможности увольнения прокуроров и полицейских в связи с призывом на военную службу.

Александр Завитневич объяснил, почему объемы помощи от западных партнеров упали до самого низкого уровня

На Западе все происходит в цивилизованном порядке мирного времени, в котором действует понятие контракта, ответственности за его исполнение и большие штрафы за нарушение, - председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич.

Военнообязанные, не подлежащие призыву, во время пересечения границы также должны предоставить военно-учетные документы, подтверждающие статус лица, не подлежащего призыву и имеющего право на выезд из Украины, - АГПСУ

В Администрации Государственной пограничной службы пояснили, что не подлежащие призыву военнообязанные во время пересечения государственной границы кроме документов, указанных в статье 2 Закона «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан», должны предоставить военно-учетные документы, подтверждающие статус военнообязанного лица, не подлежащего призыву, и имеющего право на выезд из Украины.

Мы не выступаем против усовершенствования мобилизации, — глава Антикоркомитета Анастасия Радина прокомментировала коррупционные риски законопроекта о мобилизации

Антикоррупционный комитет Рады выявил ряд коррупционных рисков в законопроекте Кабмина об усилении мобилизации, впрочем, это не означает, что он не будет принят после их устранения.

Налоговикам поручат сообщать НАБУ о признаках взяточничества среди предпринимателей, - Комитет рекомендовал законопроект

В частности, Налоговый кодекс дополнят обстоятельствами, которые могут свидетельствовать о предоставлении налогоплательщиком взятки должностному лицу иностранного государства и положениями, что при их выявлении налоговая руководствуется соответствующим перечнем НАБУ, который обнародуется на его официальном вебсайте.

  1. В Украине

В Минобороны заявили, что разрывают контракты с компаниями Гринкевичей

13:19, 9 января 2024
Замминистра обороны Виталий Половенко сообщил, что все контракты с пулом Гринкевичей расторгаются.
В Минобороны заявили, что разрывают контракты с компаниями Гринкевичей
Источник фото: leopolis.news
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Министерство обороны Украины разрывает все договоры с компаниями, связанными со скандальными Гринкевичами. Об этом сообщил заместитель министра обороны Виталий Половенко во время пресс-конференции.

Речь идет о бизнесмене, Игоре Гринкевиче, который обвиняется в масштабном хищении денег на нужды военных.

«Позиция такова, что после публикации в СМИ Министерством обороны было сразу принято решение о разрыве договоров, которые были заключены», - ответил Виталий Половенко на вопрос о позиции Минобороны относительно скандала вокруг Гринкевичей.

Ранее сообщалось, что львовский бизнесмен, один из главных поставщиков Министерства обороны, был задержан правоохранителями из-за попытки дать взятку руководителю Государственного бюро расследований в размере 500 тысяч долларов США. По информации СМИ, речь шла о предпринимателе Игоре Гринкевиче.

Компании бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны на сумму более 1,5 миллиарда гривен. Во время следствия установлено, что предприятия, которые были привлечены для выполнения оборонных заказов, не имели необходимых мощностей для производства и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны.

В ГБР отмечали, что такая деятельность повлекла убытки бюджета, оцененные примерно в 1,2 миллиарда гривен, и привела к разрыву поставок необходимого оборудования.

Государственные органы обнаружили невыполнение шести контрактов и факт получения средств за полностью не выполненные обязанности по семи договорам. Также установлена задержка выполнения восьми контрактов на срок от 3 до 5 месяцев.

Предварительные оценки указывают на возможную сумму ущерба, превышающую 1 миллиард гривен.

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