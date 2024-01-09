В Минобороны заявили, что разрывают контракты с компаниями Гринкевичей

Замминистра обороны Виталий Половенко сообщил, что все контракты с пулом Гринкевичей расторгаются.

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Министерство обороны Украины разрывает все договоры с компаниями, связанными со скандальными Гринкевичами. Об этом сообщил заместитель министра обороны Виталий Половенко во время пресс-конференции.

Речь идет о бизнесмене, Игоре Гринкевиче, который обвиняется в масштабном хищении денег на нужды военных.

«Позиция такова, что после публикации в СМИ Министерством обороны было сразу принято решение о разрыве договоров, которые были заключены», - ответил Виталий Половенко на вопрос о позиции Минобороны относительно скандала вокруг Гринкевичей.

Ранее сообщалось, что львовский бизнесмен, один из главных поставщиков Министерства обороны, был задержан правоохранителями из-за попытки дать взятку руководителю Государственного бюро расследований в размере 500 тысяч долларов США. По информации СМИ, речь шла о предпринимателе Игоре Гринкевиче.

Компании бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны на сумму более 1,5 миллиарда гривен. Во время следствия установлено, что предприятия, которые были привлечены для выполнения оборонных заказов, не имели необходимых мощностей для производства и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны.

В ГБР отмечали, что такая деятельность повлекла убытки бюджета, оцененные примерно в 1,2 миллиарда гривен, и привела к разрыву поставок необходимого оборудования.

Государственные органы обнаружили невыполнение шести контрактов и факт получения средств за полностью не выполненные обязанности по семи договорам. Также установлена задержка выполнения восьми контрактов на срок от 3 до 5 месяцев.

Предварительные оценки указывают на возможную сумму ущерба, превышающую 1 миллиард гривен.

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