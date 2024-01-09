Олександр Завітневич пояснив, чому обсяги допомоги від західних партнерів впали до найнижчого рівня

На Заході все відбувається у цивілізованому порядку мирного часу, в якому діє поняття контракту, відповідальності за його виконання та великих штрафів за порушення, - голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Завітневич.

Неготовність оборонного комплексу країн НАТО до тривалої війни, дія правил ринкової економіки мирного часу та політичні процеси. Так голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич пояснив падіння обсягів допомоги від партнерів України до найнижчого рівня від початку повномасштабного вторгнення в інтерв’ю РБК-Україна.

«На жаль, одна з причин – це неготовність ОПК країн НАТО до війни такої тривалості та ще й з такою інтенсивністю витрат боєприпасів на полі бою, потребами військової техніки для утримання паритету з РФ, яка готувалася до війни десятиліттями. Ті запаси, що були на складах західних країн, значною частиною витрачені і потребують інвестицій для поповнення.

Інша причина є наслідком об’єктивних процесів, тих процедур, за якими розвивається економіка Заходу. Слід врахувати, що на Заході немає воєнного стану, а тому і немає можливості різко змінити обсяги замовлення та виділити ресурси на виробництво озброєння та військової техніки (ОіВТ). На відміну від авторитарних та дикторських форм правління, де в ручному режимі можна змінювати контракти, державні замовлення і навіть перепрофільовувати цілі підприємства, на Заході – ринкова економіка. Там все відбувається у цивілізованому порядку мирного часу, в якому діє поняття контракту, відповідальності за його виконання та великих штрафів за порушення. Це означає, що для запуску виробництва якоїсь номенклатури має бути зупинено випуск іншої, і відповідно – компенсовано замовнику недоотримання вчасно того, що було обіцяно», - зазначив він.

Щодо безпекової допомоги від США, то, за словами Завітневича, вона стала заручницею політичних процесів, які значною мірою зумовлені наближенням виборів президента США.

«Тому, коли ми говоримо про падіння обсягів допомогти, то повинні розуміти, що йдеться виключно про економічні труднощі донорів безпекової допомоги. Великий потенціал містить перспектива передачі Україні заморожених активів РФ, які складають близько 300 млрд доларів. Поки що західні лідери не наважувались зробити рішучий крок щодо передачі цих грошей Україні», додав голова Комітету.

Автор: Наталя Мамченко

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