У Туреччині чоловік з ножем влаштував напад в мечеті: двоє поранених

Нападник вчинив конфлікт в мечеті, а потім напав на імама та одного члена громади.

Джерело фото: AA

У турецькому Стамбулі стався напад під час молитви у мечеті Фатіх. Чоловік, який заявив про бажання поспілкуватися з імамом після молитви, увійшов до його кімнати та застосував ніж, поранивши імама мечеті та ще одного члена громади.

Як повідомляє TRT Haber, після конфлікту під час молитви чоловіка вивели зі святині приватні охоронці. Однак після завершення молитви він повернувся і увійшов до приміщення імама, де й вчинив напад.

За словами медичних працівників, імам мечеті отримав три ножові поранення - у грудну клітку, спину та область горла, причому травма горла виявилася найбільш серйозною, частково ушкодивши трахею.

Стан імама стабільний і зараз йому не загрожує небезпека для життя. Інший постраждалий також отримав медичну допомогу і його стан також стабільний.

Поліція затримала нападника. Зараз Стамбульська головна прокуратура веде розслідування цього інциденту.

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