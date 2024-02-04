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Судам дадут 15 дней на рассмотрение дел об аресте счетов уклонистов, – какие изменения в КАСУ предусматривает законопроект о мобилизации

Кабмин предложил, чтобы у судов было 15 дней на рассмотрение дел по заявлениям ТЦК о наложении ареста на средства и другие ценности уклониста или ограничении в управлении авто, а решения судов будут подлежать немедленному исполнению.

Кабмин готовит законопроект о противодействии злоупотреблению адвокатами процессуальными правами, — министр юстиции

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что Правительство работает над законопроектом, по которому будут введены меры против затягивания дел на этапе судебного разбирательства со стороны защиты.

Указание номера телефона в жалобе еще не означает согласие лица на получение SMS-повесток от суда, — позиция Верховного Суда

Текст судебной повестки может быть направлен судом участнику sms-сообщением только после подачи им в суд соответствующего заявления о намерении получения электронной повестки в форме sms сообщения.

Галина Третьякова взыскала с Верховной Рады 33,3 тыс. грн расходов на адвоката, — БП ВС удовлетворила заявление

Кроме того, что Галина Третьякова выиграла спор с Верховной Радой о лишении ее права участвовать в пяти пленарных заседаниях, она также взыскала с парламента расходы на правовую помощь.

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  1. В мире

В Чили бушуют лесные пожары: более 50 погибших и 1000 поврежденных домов

14:22, 4 февраля 2024
В лесах Чили 3 февраля вспыхнули 92 пожара.
В Чили бушуют лесные пожары: более 50 погибших и 1000 поврежденных домов
Источник фото: ukrinform
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В Чили лесные пожары унесли жизни по меньшей мере 51 человека, отмечают официальные представители. Опасные обстоятельства, такие как аномально высокие температуры и засуха, поразившие Южную Америку, ускоряют распространение огня. Президент Габриэль Борик объявил чрезвычайное положение для борьбы с лесными пожарами, охватившими города в регионе Вальпараисо. Об этом пишет Washington Post.

Он призвал развернуть дополнительный военный контингент в зоне бедствия, где проживает более миллиона человек. Министр внутренних дел Каролина Тоха отметила, что страна сталкивается со своей самой смертоносной трагедией с 2010 года, когда во время землетрясения погибло более 500 человек.

В субботу в стране вспыхнуло 92 пожара, из которых спасателям удалось обуздать 40. По данным Тоха, площадь распространения огня составляет по крайней мере 43 000 гектаров. Власти расследуют подозрения об умышленном поджоге. Президент ввел комендантский час в некоторых районах, чтобы способствовать эвакуации населения и обеспечить безопасность на дорогах.

Согласно оценкам чилийского агентства по вопросам чрезвычайных ситуаций Senapred, в регионе Вальпараисо было повреждено не менее 1000 домов.

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