В Чили бушуют лесные пожары: более 50 погибших и 1000 поврежденных домов

В лесах Чили 3 февраля вспыхнули 92 пожара.

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В Чили лесные пожары унесли жизни по меньшей мере 51 человека, отмечают официальные представители. Опасные обстоятельства, такие как аномально высокие температуры и засуха, поразившие Южную Америку, ускоряют распространение огня. Президент Габриэль Борик объявил чрезвычайное положение для борьбы с лесными пожарами, охватившими города в регионе Вальпараисо. Об этом пишет Washington Post.

Он призвал развернуть дополнительный военный контингент в зоне бедствия, где проживает более миллиона человек. Министр внутренних дел Каролина Тоха отметила, что страна сталкивается со своей самой смертоносной трагедией с 2010 года, когда во время землетрясения погибло более 500 человек.

В субботу в стране вспыхнуло 92 пожара, из которых спасателям удалось обуздать 40. По данным Тоха, площадь распространения огня составляет по крайней мере 43 000 гектаров. Власти расследуют подозрения об умышленном поджоге. Президент ввел комендантский час в некоторых районах, чтобы способствовать эвакуации населения и обеспечить безопасность на дорогах.

Согласно оценкам чилийского агентства по вопросам чрезвычайных ситуаций Senapred, в регионе Вальпараисо было повреждено не менее 1000 домов.

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