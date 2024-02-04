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Кабмін готує законопроект щодо протидії зловживання адвокатами процесуальними правами, — міністр юстиції

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що Уряд працює над законопроектом, за яким будуть введені запобіжними затягування справ на етапі судового розгляду з боку сторони захисту.

Зазначення номеру телефону у скарзі ще не означає згоду особи на отримання sms-повісток від суду, — позиція Верховного Суду

Текст судової повістки може бути надісланий судом учаснику sms-повідомленням лише після подання ним до суду відповідної заяви про намір отримання електронної повістки у формі sms повідомлення.

Галина Третьякова стягнула з Верховної Ради 33,3 тис. грн витрат на адвоката, — ВП ВС задовольнила заяву

Окрім того, що Галина Третьякова виграла спір з Верховною Радою про позбавлення її права брати участь у п`яти пленарних засіданнях, вона також стягнула з парламенту витрати на правову допомогу

«Комісія зацікавлена в отриманні необхідної інформації для виконання своїх повноважень»: у ВККС розповіли, чому звернулися до послів G7 зі скаргою на НАБУ та НАЗК

У ВККС планують оновити меморандуми про співробітництво з НАБУ та НАЗК .

50 млрд євро від ЄС пов’язані з виконанням плану реформ Ukraine Facility, зокрема щодо підзвітності і доброчесності суддів

Фінансова підтримка від ЄС в рамках Ukraine Facility Європейського Союзу надаватиметься щоквартально за виконання визначених у Плані критеріїв щодо проведення передбачених реформ – зокрема судової.

  1. У світі

У Чилі вирують лісові пожежі: понад 50 загиблих та 1000 пошкоджених будинків

14:22, 4 лютого 2024
У лісах Чилі 3 лютого спалахнули 92 пожежі.
У Чилі вирують лісові пожежі: понад 50 загиблих та 1000 пошкоджених будинків
Джерело фото: ukrinform
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У Чилі лісові пожежі забрали життя щонайменше 51 людини, зазначають офіційні представники. Небезпечні обставини, такі як аномально високі температури та посуха, що вразили Південну Америку, прискорюють розповсюдження вогню. Президент Габріель Борік оголосив надзвичайний стан для боротьби з лісовими пожежами, що охопили міста в регіоні Вальпараїсо. Про це пише Washington Post.

Він закликав розгорнути додатковий військовий контингент у зоні лиха, де проживає понад мільйон людей. Міністр внутрішніх справ Кароліна Тоха зазначила, що країна стикається зі своєю найсмертоноснішою трагедією з 2010 року, коли під час землетрусу загинуло понад 500 людей.

У суботу в країні спалахнуло 92 пожежі, з яких рятувальникам вдалося приборкати 40. За даними Тоха, площа поширення вогню становить принаймні 43 000 гектарів. Влада розслідує підозри про навмисний підпал. Президент ввів комендантську годину в деяких районах, щоб сприяти евакуації населення та забезпечити безпеку на дорогах.

Згідно з оцінками чилійського агентства з питань надзвичайних ситуацій Senapred, у регіоні Вальпараїсо було пошкоджено щонайменше 1000 будинків.

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