У Чилі вирують лісові пожежі: понад 50 загиблих та 1000 пошкоджених будинків

У лісах Чилі 3 лютого спалахнули 92 пожежі.

Джерело фото: ukrinform

У Чилі лісові пожежі забрали життя щонайменше 51 людини, зазначають офіційні представники. Небезпечні обставини, такі як аномально високі температури та посуха, що вразили Південну Америку, прискорюють розповсюдження вогню. Президент Габріель Борік оголосив надзвичайний стан для боротьби з лісовими пожежами, що охопили міста в регіоні Вальпараїсо. Про це пише Washington Post.

Він закликав розгорнути додатковий військовий контингент у зоні лиха, де проживає понад мільйон людей. Міністр внутрішніх справ Кароліна Тоха зазначила, що країна стикається зі своєю найсмертоноснішою трагедією з 2010 року, коли під час землетрусу загинуло понад 500 людей.

У суботу в країні спалахнуло 92 пожежі, з яких рятувальникам вдалося приборкати 40. За даними Тоха, площа поширення вогню становить принаймні 43 000 гектарів. Влада розслідує підозри про навмисний підпал. Президент ввів комендантську годину в деяких районах, щоб сприяти евакуації населення та забезпечити безпеку на дорогах.

Згідно з оцінками чилійського агентства з питань надзвичайних ситуацій Senapred, у регіоні Вальпараїсо було пошкоджено щонайменше 1000 будинків.

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