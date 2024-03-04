Как облегчить адаптацию родных после их возвращения с фронта: рекомендации Минреинтеграции

Семья, которая встречает ветерана, должна быть готова к возможности того, что он может продолжать "воевать" в своей памяти и эмоциях еще некоторое время после возвращения домой. Период адаптации потребует времени, в течение которого человек может испытывать физические, поведенческие и эмоциональные последствия после войны.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
По данным министерства, физические "послевоенные" реакции могут проявляться в:
- проблемах со сном и приема пищи,
- тахикардии,
- головные боли или боли в мышцах.
В то время, как поведенческие - в реагировании на громкие звуки, проблемах с концентрацией и памятью, постоянной настороженностью и ожиданием опасности и тому подобное.
Эмоциональные же реакции могут заключаться в перепадах настроения, раздражительности, неспособности расслабиться и испытывать положительные эмоции.
"Такие реакции могут длиться определенное время. Однако если они в течение месяца не утихают, лучше обратиться за рекомендациями к специалисту", - заявили в Минреинтеграции.
Родные со своей стороны могут облегчить адаптацию военного к гражданской жизни. Для этого:
- осознайте и примите изменения, которые произошли с близким человеком;
- помните, что у нее может измениться система ценностей, некоторые вещи станут неважными;
- проявите терпение;
- позаботьтесь, чтобы в семье царила атмосфера доверия;
- учитывайте, что доверие ветерана к членам семьи и собратьям может отличаться;
- уважайте личные границы близкого человека.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.