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Как облегчить адаптацию родных после их возвращения с фронта: рекомендации Минреинтеграции

08:01, 4 марта 2024
Важно принять изменения, которые произошли с близким человеком.
Как облегчить адаптацию родных после их возвращения с фронта: рекомендации Минреинтеграции
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Семья, которая встречает ветерана, должна быть готова к возможности того, что он может продолжать "воевать" в своей памяти и эмоциях еще некоторое время после возвращения домой. Период адаптации потребует времени, в течение которого человек может испытывать физические, поведенческие и эмоциональные последствия после войны.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По данным министерства, физические "послевоенные" реакции могут проявляться в:

  • проблемах со сном и приема пищи,
  • тахикардии,
  • головные боли или боли в мышцах.

В то время, как поведенческие - в реагировании на громкие звуки, проблемах с концентрацией и памятью, постоянной настороженностью и ожиданием опасности и тому подобное.

Эмоциональные же реакции могут заключаться в перепадах настроения, раздражительности, неспособности расслабиться и испытывать положительные эмоции.

"Такие реакции могут длиться определенное время. Однако если они в течение месяца не утихают, лучше обратиться за рекомендациями к специалисту", - заявили в Минреинтеграции.

Родные со своей стороны могут облегчить адаптацию военного к гражданской жизни. Для этого:

  • осознайте и примите изменения, которые произошли с близким человеком;
  • помните, что у нее может измениться система ценностей, некоторые вещи станут неважными;
  • проявите терпение;
  • позаботьтесь, чтобы в семье царила атмосфера доверия;
  • учитывайте, что доверие ветерана к членам семьи и собратьям может отличаться;
  • уважайте личные границы близкого человека.

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