Как облегчить адаптацию родных после их возвращения с фронта: рекомендации Минреинтеграции

Важно принять изменения, которые произошли с близким человеком.

Семья, которая встречает ветерана, должна быть готова к возможности того, что он может продолжать "воевать" в своей памяти и эмоциях еще некоторое время после возвращения домой. Период адаптации потребует времени, в течение которого человек может испытывать физические, поведенческие и эмоциональные последствия после войны.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По данным министерства, физические "послевоенные" реакции могут проявляться в:

проблемах со сном и приема пищи,

тахикардии,

головные боли или боли в мышцах.

В то время, как поведенческие - в реагировании на громкие звуки, проблемах с концентрацией и памятью, постоянной настороженностью и ожиданием опасности и тому подобное.

Эмоциональные же реакции могут заключаться в перепадах настроения, раздражительности, неспособности расслабиться и испытывать положительные эмоции.

"Такие реакции могут длиться определенное время. Однако если они в течение месяца не утихают, лучше обратиться за рекомендациями к специалисту", - заявили в Минреинтеграции.

Родные со своей стороны могут облегчить адаптацию военного к гражданской жизни. Для этого:

осознайте и примите изменения, которые произошли с близким человеком;

помните, что у нее может измениться система ценностей, некоторые вещи станут неважными;

проявите терпение;

позаботьтесь, чтобы в семье царила атмосфера доверия;

учитывайте, что доверие ветерана к членам семьи и собратьям может отличаться;

уважайте личные границы близкого человека.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.