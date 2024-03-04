Як полегшити адаптацію рідних після їхнього повернення з фронту: рекомендації Мінреінтеграції

Важливо прийняти зміни, які відбулися з близькою людиною.

Сім'я, яка зустрічає ветерана, повинна бути готова до можливості того, що він може продовжувати "воювати" у своїй пам'яті та емоціях ще деякий час після повернення додому. Період адаптації потребуватиме часу, під час якого людина може відчувати фізичні, поведінкові та емоційні наслідки після війни.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За даними міністерства, фізичні "післявоєнні" реакції можуть проявлятися у:

проблемах зі сном та приймання їжі,

тахікардії,

головних болях або болях у м’язах.

В той час, як поведінкові - в реагуванні на гучні звуки, проблемах із концентрацією та пам’яттю, постійною настороженістю та очікуванням небезпеки тощо.

Емоційні ж реакції можуть полягати у перепадах настрою, дратівливості, нездатності розслабитися та відчувати позитивні емоції.

"Такі реакції можуть тривати певний час. Однак якщо вони протягом місяця не вщухають, краще звернутися за рекомендаціями до фахівця", - заявили в Мінреінтеграції.

Рідні зі свого боку можуть полегшити адаптацію військовика до цивільного життя. Для цього:

усвідомте та прийміть зміни, які відбулися з близькою людиною;

пам’ятайте, що у неї може змінитися система цінностей, певні речі стануть неважливими;

проявіть терпіння;

потурбуйтеся, аби в родині панувала атмосфера довіри;

враховуйте, що довіра ветерана до членів сім'ї та побратимів може відрізнятися;

поважайте особисті кордони близької людини.

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