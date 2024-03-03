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  1. В Україні

В Одесі завершили пошуково-рятувальну операцію після удару по будинку: 12 людей загинули, серед них 5 — діти

21:20, 3 березня 2024
Російський удар по будинку вбив 12 одеситів.
В Одесі завершили пошуково-рятувальну операцію після удару по будинку: 12 людей загинули, серед них 5 — діти
Фото: ДСНС
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В Одесі завершили пошуково-рятувальну операцію на місці влучання російського дрону. Внаслідок удару по будинку 12 людей загинули, повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

Серед загиблих п’ятеро дітей.

"Внаслідок влучання російського дрону в багатоповерхівку загинуло 12 людей, пʼятеро з них - діти: 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата та Сергійчик, якому в липні мало виповнитися 10 років", - розповів Кіпер.

Як ми писали, російський шахед вдарив по будинку в Одесі, внаслідок чого цілий під'їзд зруйновано. 

Під завалами багатоповерхівки виявили матір з восьмимісячним немовлям.

Також удар по будинку вбив багатодітне подружжя військових. 

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