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У Карпатах почали прокидатися ведмеді: фото та відео

07:00, 4 березня 2024
Ведмеді вже виходять із своїх барліг.
У Карпатах почали прокидатися ведмеді: фото та відео
Фото: Національний природний парк «Синевир»
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У Карпатах вже прокинулися ведмеді. Вони залишають барлоги, насолоджуються променями сонця та обходять територію в пошуках їжі. Про це повідомив Національний природний парк "Синевир".

Тварини знаходять пристановище впродовж року, а під час холодів інколи впадають у сплячку.

"Саме тут можна побачити чудове явище, де з першими променями сонця й підняттям температури повітря, ведмеді починають виходити зі своїх барліг. Вони розтягуються, здіймаються на лапи та розглядають навколишній світ із цікавістю, яка накопичилася за зимовий період. Звичайно, першим їхнім завданням є пошук їжі, водні процедури, адже їм потрібно поповнити запаси", - розповіли у парку.

Навесні у цих хижаків починається час розваг та соціалізації - відновлення взаємодії з іншими ведмедями з притулку.

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