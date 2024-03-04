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У Львові судили жінку за те, що її донька у нетверезому стані розбила двері в аквапарку

07:17, 4 березня 2024
Тепер жінка має заплатити штраф.
У Львові судили жінку за те, що її донька у нетверезому стані розбила двері в аквапарку
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У Львові судили жінку, донька якої розбила двері в аквапарку. Суд визнав мати дівчинки винною у неналежному викоранні своїх батьківських обов’язків. Про це пише zaxid.net.

Зазначається, що інцидент трапився 6 грудня 2023 року. Неповнолітньа дівчина, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння у приміщенні «Аквапарку», розбила вхідні двері закладу.

Мати на судове засідання не прийшла, однак у протоколі вказала, що свою вину у вчиненні правопорушення визнає, просила розглядати справу за її відсутності.

Личаківський районний суд Львова оштрафував її на 850 грн. Також вона має сплатити 605,60 грн судового збору. Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів.

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