Во Львове судили женщину за то, что ее дочь в нетрезвом состоянии разбила дверь в аквапарке

Теперь женщина должна заплатить штраф.

Во Львове судили женщину, дочь которой разбила дверь в аквапарке. Суд признал мать девочки виновной в ненадлежащем искоренении своих родительских обязанностей. Об этом пишет zaxid.net.

Отмечается, что инцидент произошел 6 декабря 2023 года. Несовершеннолетняя девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении «Аквапарка», разбила входную дверь заведения.

Мать на судебное заседание не пришла, однако в протоколе указала, что свою вину в совершении правонарушения признает, просила рассматривать дело при его отсутствии.

Лычаковский районный суд Львова оштрафовал ее на 850 грн. Также она должна оплатить 605,60 грн судебного сбора. Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней.

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