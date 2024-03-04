В Карпатах начали просыпаться медведи: фото и видео

Медведи уже выходят из своих берлог.

Фото: Национальный природный парк «Синевир»

В Карпатах уже проснулись медведи. Они покидают берлоги, наслаждаются лучами солнца и обходят территорию в поисках пищи. Об этом сообщил Национальный природный парк "Синевир".

Животные находят приют в течение года, а во время холодов иногда впадают в спячку.

"Именно здесь можно увидеть замечательное явление, где с первыми лучами солнца и поднятием температуры воздуха, медведи начинают выходить из своих берлог. Они растягиваются, поднимаются на лапы и рассматривают окружающий мир с накопившимся за зимний период интересом. Конечно, первой их задачей является поиск пищи, водные процедуры, ведь им нужно пополнить запасы», – рассказали в парке.

Весной у этих хищников начинается время развлечений и социализации – возобновление взаимодействия с другими медведями из приюта.

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