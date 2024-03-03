В Одессе завершили поисково-спасательную операцию после удара по дому: 12 человек погибли, среди них 5 — дети

Российский удар по дому убил 12 одесситов.

В Одессе завершили поисково-спасательную операцию на месте попадания российского дрона. В результате удара по дому 12 человек погибли, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Среди погибших пятеро детей.

"В результате попадания российского дрона в многоэтажку погибли 12 человек, пять из них - дети: 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и Сережа, которому в июле должно было исполниться 10 лет", – рассказал Кипер.

Как мы писали, российский шахед ударил по дому в Одессе, в результате чего целый подъезд разрушен.

Под завалами многоэтажки обнаружили мать с восьмимесячным младенцем.

Также удар по дому убил многодетных супругов военных.

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