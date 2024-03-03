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Судебное разбирательство уголовных дел в случае замены судьи предлагается продолжать, а не начинать сначала

Как указывают депутаты, эти изменения в УПК предлагаются в рамках проекта Комплексного стратегического плана, над которым работали представители Консультативной миссии Европейского Союза, Посольства США, IDLO.

Верховный Суд отказал адвокату во взыскании расходов на правовую помощь из-за злоупотребления правами

Верховный Суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката о взыскании расходов на профессиональную юридическую помощь, в частности, учитывая злоупотребление процессуальными правами.

Адвокат решил создать основания для отвода судьи в деле по ст. 130, но судья этого не оценила

Адвокат и судья поссорились из-за отказа в копировании материалов дела об административном правонарушении на электронный носитель

В кабинете судьи нашли скрытую камеру и микрофон: зафиксирован очередной неприятный инцидент

Кто и зачем установил в суде прослушивающие устройства, пока неизвестно.

Верховный Суд напомнил, когда истец может претендовать на компенсацию за ущерб, причиненный чрезмерной продолжительностью уголовного производства

Истец может претендовать на компенсацию за ущерб, причиненный чрезмерной продолжительностью уголовного производства, если докажет факт чрезмерной продолжительности досудебного расследования и то, что тем самым ему был причинен материальный или моральный ущерб, и обоснует его размер.

  1. В Украине

В Одессе завершили поисково-спасательную операцию после удара по дому: 12 человек погибли, среди них 5 — дети

21:20, 3 марта 2024
Российский удар по дому убил 12 одесситов.
В Одессе завершили поисково-спасательную операцию после удара по дому: 12 человек погибли, среди них 5 — дети
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В Одессе завершили поисково-спасательную операцию на месте попадания российского дрона. В результате удара по дому 12 человек погибли, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Среди погибших пятеро детей.

"В результате попадания российского дрона в многоэтажку погибли 12 человек, пять из них - дети: 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и Сережа, которому в июле должно было исполниться 10 лет", – рассказал Кипер.

Как мы писали, российский шахед ударил по дому в Одессе, в результате чего целый подъезд разрушен.

Под завалами многоэтажки обнаружили мать с восьмимесячным младенцем.

Также удар по дому убил многодетных супругов военных.

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