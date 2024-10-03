Павел Дуров и Ирина Болгар, называющая себя матерью его троих детей, никогда не состояли в отношениях — представитель Дурова

Отмечается, что Дуров и Болгар никогда не были парой.

Основатель Telegram Павел Дуров и Ирина Болгар, называющая себя матерью его троих детей, никогда не состояли в отношениях. Об этом представитель Дурова заявил The New York Times.

По его словам, Дуров и Болгар «никогда не были парой», но при этом она предъявила претензии на «миллионы долларов», которые основатель Telegram платил в качестве алиментов.

Также он добавил, что у Дурова «много детей», на каждого из них он ежемесячно выплачивает алименты в $10 000.

Отмечается, что Болгар тратила выделенные ей средства на предметы роскоши и другие излишества. Сама же Болгар нецелевое использование денег отрицает.

Болгар заявляет, что у нее были романтические отношения с Дуровым, во время которых родились трое детей.

По ее словам, они познакомились в 2012-м и жили вместе как минимум до 2019-м. Вскоре после этой новости стало известно, что Болгар еще в 2023 году подала на предпринимателя в суд в Швейцарии, обвинив его в насилии над одним из их детей. Болгар обратилась в суд через несколько месяцев после того, как Дуров перестал платить ей 150 тысяч евро в месяц в виде алиментов.

В 2022 году, как утверждает Болгар, Дуров поставил ультиматум, чтобы принудить ее переехать вместе с детьми из Швейцарии в ОАЭ. При этом жить вместе с ними он не собирался. Когда она отказалась делать это, бизнесмен якобы заблокировал ей доступ к картам и перестал оплачивать счета.

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