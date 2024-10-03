Павло Дуров та Ірина Болгар, яка називає себе матір’ю його трьох дітей, ніколи не перебували у відносинах — представник Дурова

Зазначається, що Дуров і Болгар ніколи не були парою.

Засновник Telegram Павло Дуров та Ірина Болгар, яка називає себе матір'ю його трьох дітей, ніколи не перебували у стосунках. Про це представник Дурова заявив The New York Times.

За його словами, Дуров і Болгар «ніколи не були парою», але при цьому вона висунула претензії на «мільйони доларів», які засновник Telegram платив як аліменти.

Також він додав, що Дуров має «багато дітей», на кожного з них він щомісяця виплачує аліменти в $10 000.

Зазначається, що Болгар витрачала виділені їй кошти на предмети розкоші та інші надмірності. Сама ж Болгар нецільове використання грошей заперечує.

Болгар заявляє, що вона мала романтичні стосунки з Дуровим, під час яких народилися троє дітей.

За її словами, вони познайомилися 2012-го і жили разом як мінімум до 2019-го. Незабаром після цієї новини стало відомо, що Болгарія ще в 2023 році подала на підприємця до суду в Швейцарії, звинувативши його в насильстві над одним із їхніх дітей. Болгар звернулася до суду за кілька місяців після того, як Дуров перестав платити їй 150 тисяч євро на місяць у вигляді аліментів.

У 2022 році, як стверджує Болгар, Дуров поставив ультиматум, щоб змусити її переїхати разом із дітьми зі Швейцарії до ОАЕ. При цьому жити разом із ними він не збирався. Коли вона відмовилася робити це, бізнесмен нібито заблокував їй доступ до карт та перестав оплачувати рахунки.

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