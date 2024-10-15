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Работу МСЭК реформируют — Минздрав хочет внедрить новые подходы к оценке функциональности человека

10:19, 15 октября 2024
Вместо медико-социальной экспертизы будет новый процесс – оценка повседневного функционирования человека.
Работу МСЭК реформируют — Минздрав хочет внедрить новые подходы к оценке функциональности человека
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Министерство здравоохранения Украины предлагает реформировать работу медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и внедрить новые подходы к оценке ежедневного функционирования человека. Соответствующий законопроект размещен на сайте ведомства.

Как отмечают в Минздраве, разработанный законопроект вносит изменения в 27 законов и кодексов Украины.

«Реформування експертизи – один із ключових етапів змін. Людина не повинна бігати за «підтвердженням» важкого діагнозу – критерії для направлення на експертизу повинні бути чіткими й прозорими. Тому пропонується змінити навіть назву експертизи. Замість МСЕ буде новий процес – оцінювання повсякденного функціонування людини», - кажуть у МОЗ

Паралельним є процес системних змін самого процесу медико-соціальної експертизи. Зокрема, у ході розробки пакета змін було запропоновано перенести експертизу в кластерні й надкластерні лікарні, що забезпечить доступність проходження для людини та покращить кадровий компонент комісій.

Особливу увагу приділено цифровізації МСЕК при проходженні експертизи. Обов'язковість використання ЕСОЗ для прийняття рішень – один з антикорупційних запобіжників.

У МОЗ кажуть, що це дозволить зробити процес більш прозорим, і таким, що базується на вже наявних історичних медичних даних.

 Загалом були запропоновані  такі зміни:

проводити експертизу  в кластерних та надкластерних лікарнях, де на місці є всі необхідні спеціалісти й можливість проводити додаткові обстеження;

направлення на експертизу буде відбуватися на підставі чітких критеріїв, з підтвердженням їх через електронну систему охорони здоров’я; передбачено запровадження електронного направлення для проходження експертизи;

сімейний або лікуючий лікар зможуть направляти на експертизу самостійно, без залучення лікарсько-консультативної комісії;

при прийнятті рішення комісією та для визначення потреб людини будуть враховувати дані, внесені під час реабілітації, сама комісія може направляти й на дообстеження;

буде створений окремий інструментарій оцінки потреб людини, який надалі використовуватиметься і в інших сферах;

пропонується змінити порядок фінансування оновленої експертизи – кошти з окремої бюджетної програми будуть сплачувати НСЗУ за проведення кожного оцінювання.

Зміни не будуть стосуватися статусу особи з інвалідністю з визначенням відповідної групи (процес встановлення інвалідності буде здійснюватись комісіями паралельно з проведення нової експертизи), не змінюють соціальних гарантій для осіб з інвалідністю та процес проведення медико-соціальної експертизи для дітей.

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Минздрав МСЕК

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