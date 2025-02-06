В США хирург по ошибке удалил мужчине печень вместо селезенки — вдова пациента подала в суд

Мужчина умер от критической кровопотери.

В США хирург ошибочно удалил больному печень вместо селезенки, а затем пытался скрыть это. Вдова умершего пациента подала в суд. Об этом сообщает The Washington Post.

Указывается, что инцидент произошел летом 2024 года в больнице Вознесения Святого Сердца на Изумрудном побережье штата Флорида.

70-летний Уильям Брайан пожаловался на боль в плече, которая затем распространилась на левую часть тела. В больнице МРТ показала проблему с селезёнкой.

Очередной хирург заведения Томас Шахновский сказал мужчине, что ему нужно удалять орган, но он согласился на это не сразу.

Уильям и Беверли хотели провести эту операцию в другой больнице в родном штате Алабама, но Шахновский сказал, что мужчина может умереть от кровотечения во время переезда.

Согласно иску вдовы Беверли Брайан, работники больницы два дня «давили» на супругов, чтобы те разрешили им провести процедуру, и в конце концов получили согласие.

21 августа 2024 года хирург должен был провести мужчине лапароскопическую спленэктомию (удаление селезенки), но удалил пациенту печень, и тот умер от критической кровопотери.

Хирург обозначил удаленный орган как «селезёнку», но патологоанатом выяснил, что это была печень.

Вдова пациента обвиняет больницу, которая взяла Шахновского на работу, несмотря на его прошлый опыт ошибочных операций.

В 2023 году хирург тоже прооперировал не тот орган и должен был выплачивать компенсацию в размере 400 тысяч долларов, поэтому адвокаты говорят, что медучреждение знало о его неквалифицированности.

«Несоблюдение врачом Шахновским общепринятых стандартов оказания медицинской помощи и причастность больницы к вероятному сокрытию причинило непоправимый ущерб семье Уильяма. Ни одна семья не должна переживать такое горе из-за медицинской халатности. Мы стремимся привлечь виновных к ответственности», – сказал адвокат Джо Зарзаур.

Сам хирург отказался комментировать ситуацию, но следователям сказал, что ошибся в органах из-за «шока и хаотичности ситуации». Департамент здравоохранения Флориды приостановил его лицензию.

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