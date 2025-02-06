У США хірург помилково видалив чоловіку печінку замість селезінки — вдова пацієнта подала до суду

Чоловік помер від критичної крововтрати.

У США хірург помилково видалив хворому печінку замість селезінки, а потім намагався це приховати. Вдова померлого пацієнта подала до суду. Про це повідомляє The Washington Post.

Вказується, що інцидент трапився влітку 2024 року в лікарні Вознесіння Святого Серця на Смарагдовому узбережжі штату Флорида.

70-річний Вільям Браян поскаржився на біль в плечі, який потім поширився на ліву частину тіла. В лікарні МРТ показала проблему з селезінкою.

Черговий хірург закладу Томас Шахновський сказав чоловіку, що йому потрібно видаляти орган, але він погодився на це не одразу.

Вільям і Беверлі хотіли провести цю операцію в іншій лікарні у рідному штаті Алабама, але Шахновський сказав, що чоловік може померти від кровотечі під час переїзду.

Згідно із позовом вдови Беверлі Браян, працівники лікарні два дні «тиснули» на подружжя, щоб ті дозволили їм провести процедуру, і зрештою отримали згоду.

21 серпня 2024 року хірург мав провести чоловіку лапароскопічну спленектомію (видалення селезінки), але натомість видалив пацієнту печінку, і той помер від критичної крововтрати.

Хірург позначив видалений орган як «селезінку», але патологоанатом з'ясував, що це була печінка.

Вдова пацієнта звинувачує лікарню, яка взяла Шахновського на роботу попри його минулий досвід помилкових операцій.

У 2023 році хірург теж прооперував не той орган і мусив виплачувати компенсацію в розмірі 400 тисяч доларів, тому адвокати кажуть, що медзаклад знав про його некваліфікованість.

«Недотримання лікарем Шахновським загальноприйнятих стандартів надання медичної допомоги та причетність лікарні до ймовірного приховування завдало непоправної шкоди сім'ї Вільяма. Жодна родина не повинна переживати таке горе через медичну недбалість. Ми прагнемо притягнути винних до відповідальності», – сказав адвокат Джо Зарзаур.

Сам хірург відмовився коментувати ситуацію, але слідчим сказав, що помилився в органах через «шок і хаотичність ситуації». Департамент охорони здоров'я Флориди призупинив дію його ліцензії.

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