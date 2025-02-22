Google останавливает продажи TV-приставок Chromecast 4K и HD – в чем причина

Chromecast с Google TV больше не будет продаваться в официальном магазине.

Фото: 9to5Google

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Google останавливает продажи своих моделей Chromecast 4K и HD с Google TV в своем официальном магазине, сообщает 9to5Google. Теперь эти устройства будут заменены новым продуктом – Google TV Streamer, пишет 9to5Google.

На презентации компании заявили, что Chromecast будет оставаться в продаже только до исчерпания запасов. Официально Google объясняет это тем, что дешевые ТВ-приставки больше не являются необходимыми, поскольку большинство современных телевизоров уже имеют встроенные функции Smart TV.

Хотя последние модели Chromecast еще можно найти в сторонних розничных магазинах, их запасы быстро заканчиваются. Голосовой пульт для Chromecast с Google TV пока вообще не продается, но доступна опция «Получить уведомления».

Замену пульту предлагают в виде устройства для Google TV Streamer, которое будет совместимо с Chromecast, но не будет поддерживать все функции предыдущих моделей.

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