Верховный суд Индии обязал власти Дели переместить всех бездомных собак в приюты

Почти миллион бездомных собак властям Дели нужно переместить в приюты.

Фото: AFP

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный суд Индии обязал власти города Дели и его пригородов перевести всех бездомных собак с улиц в приюты для животных, пишет BBC.

Суд выразил обеспокоенность по поводу роста «угрозы укусов собак, приводящих к бешенству», и дал чиновникам 8-недельный срок для выполнения задания.

По оценкам муниципальных источников, количество бездомных собак в Дели составляет около миллиона, а в пригородах Нойда, Газиабад и Гуруграм также наблюдается рост их численности.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Индии насчитываются миллионы бездомных собак, и на страну приходится 36% всех смертей в мире, связанных с бешенством.

«Младенцы и маленькие дети ни при каких обстоятельствах не должны становиться жертвами бешенства. Они должны быть уверенными, что могут свободно передвигаться без страха быть укушенными бездомными собаками», — заявили в суде.

Суд рассмотрел вопрос после сообщений об увеличении числа укусов собак в Дели и других крупных городах.

Суд постановил создать несколько приютов по всему Дели и его пригородам, каждый из которых сможет вместить не менее 5000 собак. Эти приюты должны быть оснащены средствами для стерилизации и вакцинации, а также камерами видеонаблюдения.

Суд постановил, что стерилизованных собак нельзя выпускать в общественные места, вопреки действующим правилам, которые требуют возвращения их в место отлова.

Также было предписано создать в течение недели горячую линию для сообщений об укусах собак и случаях бешенства.

Однако группы по защите животных выразили серьезную обеспокоенность решением суда. Они заявили, что установленный судом срок является нереалистичным.

«Большинство индийских городов в настоящее время не имеют даже 1% от необходимой мощности для размещения бездомных собак в приютах», — сказал Нилеш Бганаге, основатель одной из организаций по защите прав животных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.