Практика судов
  1. В мире

Верховный суд Индии обязал власти Дели переместить всех бездомных собак в приюты

16:18, 11 августа 2025
Почти миллион бездомных собак властям Дели нужно переместить в приюты.
Верховный суд Индии обязал власти Дели переместить всех бездомных собак в приюты
Фото: AFP
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный суд Индии обязал власти города Дели и его пригородов перевести всех бездомных собак с улиц в приюты для животных, пишет BBC.

Суд выразил обеспокоенность по поводу роста «угрозы укусов собак, приводящих к бешенству», и дал чиновникам 8-недельный срок для выполнения задания.

По оценкам муниципальных источников, количество бездомных собак в Дели составляет около миллиона, а в пригородах Нойда, Газиабад и Гуруграм также наблюдается рост их численности.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Индии насчитываются миллионы бездомных собак, и на страну приходится 36% всех смертей в мире, связанных с бешенством.

«Младенцы и маленькие дети ни при каких обстоятельствах не должны становиться жертвами бешенства. Они должны быть уверенными, что могут свободно передвигаться без страха быть укушенными бездомными собаками», — заявили в суде.

Суд рассмотрел вопрос после сообщений об увеличении числа укусов собак в Дели и других крупных городах.

Суд постановил создать несколько приютов по всему Дели и его пригородам, каждый из которых сможет вместить не менее 5000 собак. Эти приюты должны быть оснащены средствами для стерилизации и вакцинации, а также камерами видеонаблюдения.

Суд постановил, что стерилизованных собак нельзя выпускать в общественные места, вопреки действующим правилам, которые требуют возвращения их в место отлова.

Также было предписано создать в течение недели горячую линию для сообщений об укусах собак и случаях бешенства.

Однако группы по защите животных выразили серьезную обеспокоенность решением суда. Они заявили, что установленный судом срок является нереалистичным.

«Большинство индийских городов в настоящее время не имеют даже 1% от необходимой мощности для размещения бездомных собак в приютах», — сказал Нилеш Бганаге, основатель одной из организаций по защите прав животных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Индия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В отборе на должности судей местных административных судов осталось 604 кандидата и действующих судьи — список

Хотя минимально необходимый балл набрали почти 1900 кандидатов, к следующему этапу экзамена получили допуск гораздо меньше желающих стать судьями.

Кто сможет стать членами Высшего совета правосудия по квоте Президента: есть 16 претендентов

На две вакантных должности членов Совета правосудия по квоте президента претендуют судьи, ученые, адвокаты, детектив НАБУ и бывшие члены ВККС и КДКП.

Искусственный интеллект не может использоваться для опровержения выводов, сделанных судом — Верховный Суд

Верховный Суд указал, что технология искусственного интеллекта может использоваться только для поддержки и помощи судам и судьям, а не для опровержения выводов, сделанных судом.

Если военнослужащий Сил теробороны ВСУ совершил преступление, не связанное с военной службой, процессуальное руководство может осуществлять не военная прокуратура — Верховный Суд

Осужденный военнослужащий Сил теробороны ВСУ, находясь на территории двора, выстрелил в потерпевшего после замечания, чтобы он не направлял ствол автомата Калашникова в сторону людей.

Минюст предлагает, чтобы госрегистрация прав на основании судебного решения проводилась независимо от местонахождения недвижимости

Регистрационные действия на основании судебных решений будут проводиться как по обращению заявителя, так и на основании судебного решения, поступившего от суда в электронный кабинет субъекта государственной регистрации, нотариуса — Виктор Дубовик перечислил риски законопроекта 13606.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду