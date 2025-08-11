Практика судів
  1. У світі

Верховний суд Індії зобов’язав владу Делі перемістити всіх безпритульних собак до притулків

16:18, 11 серпня 2025
Майже мільйон безпритульних собак владі Делі треба перемістити до притулків.
Верховний суд Індії зобов’язав владу Делі перемістити всіх безпритульних собак до притулків
Фото: AFP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний суд Індії зобов’язав владу міста Делі та його передмість перевести всіх безпритульних собак з вулиць до притулків для тварин, пише BBC.

Суд висловив занепокоєння з приводу зростання «загрози укусів собак, що призводять до сказу» та дав чиновникам 8-тижневий термін для виконання завдання.

За оцінками муніципальних джерел, кількість безпритульних собак у Делі становить близько мільйона, а в передмістях Нойда, Ггазіабад та Гуруграм також спостерігається зростання їхньої чисельності.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в Індії налічуються мільйони безпритульних собак, і країна припадає на 36% усіх смертей у світі, пов’язаних зі сказом.

«Немовлята та маленькі діти ні за яких обставин не повинні ставати жертвами сказу. Вони мають бути впевнені, що можуть вільно пересуватися без страху бути покусаними безпритульними собаками», — заявили у суді.

Суд розглянув питання після повідомлень про збільшення кількості укусів собак у Делі та інших великих містах.

Суд постановив створити декілька притулків по всьому Делі та його передмістях, кожен з яких зможе вмістити щонайменше 5000 собак. Ці притулки мають бути оснащені засобами для стерилізації та вакцинації, а також камерами відеоспостереження.

Суд постановив, що стерилізованих собак не можна випускати у громадські місця, всупереч чинним правилам, які вимагають повернення їх у місце відлову.

Також було наказано створити протягом тижня гарячу лінію для повідомлень про укуси собак та випадки сказу.

Однак групи із захисту тварин висловили серйозне занепокоєння рішенням суду. Вони заявили, що встановлений судом термін є нереалістичним.

«Більшість індійських міст наразі не мають навіть 1% від необхідної потужності для розміщення безпритульних собак у притулках», — сказав Нілеш Бганаге, засновник однієї з організацій із захисту прав тварин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Індія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На 13 серпня запланована годинна дискусія між лідерами ЄС, Зеленським, Трампом та Венсом

13 серпня відбудеться три секції обговорення, під час однієї з яких відбудеться спілкування Трампа, європейських лідерів та Володимира Зеленського.

Трамп: Ми спробуємо повернути Україні частину окупованих РФ територій

Також Трамп заявив, що наступна зустріч буде між Зеленським і Путіним або між Зеленським, Путіним і ним.

Канцлер Німеччини Мерц запросив Трампа та Венса взяти участь у перемовинах щодо тиску на РФ

Фрідріх Мерц 13 серпня запропонує Трампу та Венсу розглянути «подальші варіанти тиску на Росію».

У доборі на посади суддів місцевих адміністративних судів залишилося 604 кандидати та діючих судді — список

Хоча мінімально необхідний бал набрали майже 1 900 кандидатів, до наступного етапу іспиту допущеного значно менше бажаючих стати суддями.

Хто зможе стати членами Вищої ради правосуддя по квоті Президента: є 16 претендентів

На два вакантні посади членів Ради правосуддя по квоті президента претендують судді, науковці, адвокати, детектив НАБУ та колишні члени ВККС та КДКП.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду