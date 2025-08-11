Верховний суд Індії зобов’язав владу Делі перемістити всіх безпритульних собак до притулків

Майже мільйон безпритульних собак владі Делі треба перемістити до притулків.

Фото: AFP

Верховний суд Індії зобов’язав владу міста Делі та його передмість перевести всіх безпритульних собак з вулиць до притулків для тварин, пише BBC.

Суд висловив занепокоєння з приводу зростання «загрози укусів собак, що призводять до сказу» та дав чиновникам 8-тижневий термін для виконання завдання.

За оцінками муніципальних джерел, кількість безпритульних собак у Делі становить близько мільйона, а в передмістях Нойда, Ггазіабад та Гуруграм також спостерігається зростання їхньої чисельності.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в Індії налічуються мільйони безпритульних собак, і країна припадає на 36% усіх смертей у світі, пов’язаних зі сказом.

«Немовлята та маленькі діти ні за яких обставин не повинні ставати жертвами сказу. Вони мають бути впевнені, що можуть вільно пересуватися без страху бути покусаними безпритульними собаками», — заявили у суді.

Суд розглянув питання після повідомлень про збільшення кількості укусів собак у Делі та інших великих містах.

Суд постановив створити декілька притулків по всьому Делі та його передмістях, кожен з яких зможе вмістити щонайменше 5000 собак. Ці притулки мають бути оснащені засобами для стерилізації та вакцинації, а також камерами відеоспостереження.

Суд постановив, що стерилізованих собак не можна випускати у громадські місця, всупереч чинним правилам, які вимагають повернення їх у місце відлову.

Також було наказано створити протягом тижня гарячу лінію для повідомлень про укуси собак та випадки сказу.

Однак групи із захисту тварин висловили серйозне занепокоєння рішенням суду. Вони заявили, що встановлений судом термін є нереалістичним.

«Більшість індійських міст наразі не мають навіть 1% від необхідної потужності для розміщення безпритульних собак у притулках», — сказав Нілеш Бганаге, засновник однієї з організацій із захисту прав тварин.

