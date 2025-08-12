Практика судов
Британский суд отказал Wikipedia в праве на анонимность редакторов

16:13, 12 августа 2025
Сд постановил, что Wikipedia может подпадать под требование проверки личности редакторов, что вызвало беспокойство по поводу сохранения анонимности и безопасности волонтеров.
Британский суд постановил, что власти могут обязать Wikipedia внедрить проверку пользователей в соответствии с Законом о онлайн-безопасности (Online Safety Act). В то же время судья призвал регуляторов быть осторожными, чтобы не навредить работе волонтёров, которые создают эту бесплатную энциклопедию. Об этом сообщает Courthouse News.

Wikipedia подала иск против правительства в прошлом месяце, требуя освобождения от нового правила, которое обязывает крупные онлайн-платформы проверять личность своих авторов. Эта норма является частью более широкого пакета мер, направленных на борьбу с интернет-троллями, анонимными атаками и распространением вредного контента.

Аргументы Wikipedia

Представители платформы настаивали, что её нельзя приравнивать к соцсетям вроде X, Facebook, Instagram или TikTok. Значительная часть редакторов предпочитает оставаться анонимными из соображений безопасности, и принудительная верификация, по мнению Wikipedia, может поставить под угрозу их конфиденциальность и свободу слова.

Позиция суда

Судья Высокого суда Лондона Джереми Джонсон решил, что регуляторы действовали в рамках закона, определяя, что Wikipedia может подпадать под новые правила. В то же время он предостерёг, что это не должно стать «зелёным светом» для создания режима, который серьёзно осложнит работу платформы.

«Если такое произойдёт, это нужно будет обосновать как пропорциональное решение и доказать, что оно не ограничивает свободу выражения», — отметил судья.

Джонсон также признал убедительными показания опытного администратора Wikipedia (под псевдонимом BLN), который предоставил доказательства получения угроз в свой адрес из-за работы над контентом.

Реакция Wikimedia Foundation

Главный юрист организации Фил Бредли-Шмиг приветствовал акцент суда на необходимости защиты редакторов: «Судья признал значительную ценность Wikipedia, её безопасность для пользователей и потенциальные риски, которые может вызвать ошибочная классификация в соответствии с OSA».

Контекст и последствия

Правительственные юристы подчёркивают, что закон касается не только «крупнейших и самых рискованных» соцсетей, но и любых крупных сервисов, которые позволяют распространять контент среди широкой аудитории.

Парламент принял Online Safety Act в 2023 году, чтобы бороться с онлайн-преступлениями — от сексуальных злоупотреблений и расизма до мошенничества и кибербуллинга. Нарушителям грозит штраф до 18 миллионов фунтов (примерно $24,3 млн) или 10% мирового оборота компании, а в крайних случаях — блокировка платформы.

Wikipedia предупреждает, что новые требования могут поставить под угрозу конфиденциальность волонтёров, подвергнув их риску утечек данных, преследований или даже арестов в странах с авторитарными режимами. Платформа ежемесячно получает более 15 миллиардов просмотров, имеет 65 миллионов статей и около 260 тысяч активных редакторов по всему миру, которые работают без сбора лишних персональных данных.

Wikimedia ещё не решила, будет ли обжаловать это решение в апелляции.

суд Великобритания

суд Великобритания

