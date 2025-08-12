Практика судів
Британський суд відмовив Wikipedia у праві на анонімність редакторів

16:13, 12 серпня 2025
Сд постановив, що Wikipedia може підпадати під вимогу перевірки особи редакторів, що викликало занепокоєння щодо збереження анонімності та безпеки волонтерів.
Британський суд відмовив Wikipedia у праві на анонімність редакторів
Британський суд постановив, що влада може зобов’язати Wikipedia впровадити перевірку користувачів відповідно до Закону про онлайн-безпеку (Online Safety Act). Водночас суддя закликав регуляторів бути обережними, щоб не зашкодити роботі волонтерів, які створюють цю безкоштовну енциклопедію. Про це повідомляє Courthouse News.

Wikipedia подала позов проти уряду минулого місяця, вимагаючи звільнення від нового правила, яке зобов’язує великі онлайн-платформи перевіряти особу своїх дописувачів. Ця норма є частиною ширшого пакету заходів, спрямованих на боротьбу з інтернет-тролями, анонімними атаками та поширенням шкідливого контенту.

Аргументи Wikipedia

Представники платформи наполягали, що її не можна прирівнювати до соцмереж на кшталт X, Facebook, Instagram чи TikTok. Значна частина редакторів воліє залишатися анонімними з міркувань безпеки, і примусова верифікація, на думку Wikipedia, може поставити під загрозу їхню приватність та свободу слова.

Позиція суду

Суддя Високого суду Лондона Джеремі Джонсон вирішив, що регулятори діяли у межах закону, визначаючи, що Wikipedia може підпадати під нові правила. Водночас він застеріг, що це не має стати «зеленим світлом» для створення режиму, який серйозно ускладнить роботу платформи.

«Якщо таке станеться, це потрібно буде обґрунтувати як пропорційне рішення та довести, що воно не обмежує свободу вираження», — зазначив суддя.

Джонсон також визнав переконливими свідчення досвідченого адміністратора Wikipedia (під псевдонімом BLN), який надав докази отримання погроз на свою адресу через роботу над контентом.

Реакція Wikimedia Foundation

Головний юрист організації Філ Бредлі-Шміг привітав акцент суду на необхідності захисту редакторів: «Суддя визнав значну цінність Wikipedia, її безпечність для користувачів та потенційні ризики, які може спричинити хибна класифікація відповідно до OSA».

Контекст і наслідки

Урядові юристи наголошують, що закон стосується не лише «найбільших та найризикованіших» соцмереж, а й будь-яких великих сервісів, які дозволяють поширювати контент серед широкого кола користувачів.

Парламент ухвалив Online Safety Act у 2023 році, щоб боротися з онлайн-злочинами — від сексуальних зловживань і расизму до шахрайства та кібербулінгу. Порушникам загрожує штраф до 18 мільйонів фунтів (приблизно $24,3 млн) або 10% світового обороту компанії, а в крайніх випадках — блокування платформи.

Wikipedia попереджає, що нові вимоги можуть поставити під загрозу приватність волонтерів, наражаючи їх на ризик витоку даних, переслідувань чи навіть арештів у країнах з авторитарними режимами. Платформа щомісяця отримує понад 15 мільярдів переглядів, має 65 мільйонів статей та близько 260 тисяч активних редакторів по всьому світу, які працюють без збору зайвих персональних даних.

Wikimedia ще не вирішила, чи оскаржуватиме це рішення в апеляції.

суд Велика Британія

