В TikTok и Instagram распространяется экстремальный тренд среди молодежи

Зумеры гонятся за экстремальным загаром – молодежь активно посещает солярии и игнорирует риски рака кожи.

Среди представителей поколения Z (рожденных в 1997–2012 годах) набирает популярность тренд на экстремальный загар, сопровождающийся регулярными посещениями соляриев и отслеживанием индекса ультрафиолета с помощью гаджетов. Об этом сообщило издание The Guardian.

Более полумиллиона постов с тегом «солярий» в TikTok и Instagram свидетельствуют о популярности этого тренда среди молодежи. Зумеры не только посещают солярии, но и используют специальные программы для определения уровня ультрафиолетового излучения, чтобы достичь максимального загара. Кроме традиционных кремов и масел для загара, в ход идут назальные спреи с меланотаном II — веществом, способствующим потемнению кожи. Хотя прямая продажа меланотана II, например, в Великобритании, запрещена, его использование в косметических средствах разрешено. Наименее вредными средствами, которые применяет молодежь, являются спреи и кремы для мгновенного загара.

Представители поколения Z объясняют свое стремление к загару желанием выглядеть свежим, здоровым и отдохнувшим человеком, как будто только что вернувшимся из отпуска. В то же время большинство опрошенных The Guardian молодых людей в возрасте до 30 лет осознают опасность чрезмерного загара. Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) подчеркивает, что безопасного загара не существует. Рекомендации включают избегание солнца с 11:00 до 15:00, использование солнцезащитного крема с SPF не ниже 30, а также защиту с помощью одежды, головных уборов и солнцезащитных очков. Дерматолог из больницы Норфолка и Норвичского университета доктор Зои Венейблс отметила, что потемнение кожи под воздействием ультрафиолета является признаком повреждения ее клеток.

Молодежь, однако, часто игнорирует эти предостережения, объясняя это тем, что их подростковые годы прошли в изоляции из-за карантина во время пандемии COVID-19, а впоследствии жизнь омрачили глобальные конфликты. Зумеры отмечают, что «умереть можно от чего угодно», поэтому продолжают пренебрегать рисками, связанными с чрезмерным загаром, в частности в соляриях.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует солярии как «опасные» из-за их связи с повышенным риском рака кожи. По данным ВОЗ, люди, которые хотя бы раз в жизни посещали солярий, имеют на 20% более высокий риск развития меланомы — самой опасной формы рака кожи — по сравнению с теми, кто этого не делал. Для тех, кто начал посещать солярии до 35 лет, риск меланомы возрастает на 59%.

The Guardian также отмечает, что поколение Z, в возрасте примерно от 20 до 35 лет, переживает так называемый «кризис четверти жизни», отмеченный стрессом, тревогой и неуверенностью в себе. Для многих из них годы, которые должны были быть лучшими, оказались сложными из-за внешних обстоятельств, что может частично объяснять их стремление к таким трендам, как экстремальный загар.

