У TikTok та Instagram шириться екстремальний тренд серед молоді

16:52, 13 серпня 2025
Зумери женуться за екстремальною засмагою – молодь активно відвідує солярії та ігнорує ризики раку шкіри.
Фото ілюстративне
Серед представників покоління Z (народжених у 1997–2012 роках) набирає популярності тренд на екстремальну засмагу, що супроводжується регулярними відвідинами соляріїв і відстеженням індексу ультрафіолету за допомогою гаджетів. Про це повідомило видання The Guardian.

Понад півмільйона дописів із тегом «солярій» у TikTok та Instagram свідчать про популярність цього тренду серед молоді. Зумери не лише відвідують солярії, а й використовують спеціальні програми для визначення рівня ультрафіолетового випромінювання, щоб досягти максимальної засмаги. Окрім традиційних кремів і олій для засмаги, у хід ідуть назальні спреї з меланотаном II — речовиною, що сприяє затемненню шкіри. Хоча прямий продаж меланотану II, наприклад, у Великій Британії, заборонений, його використання в косметичних засобах дозволено. Найменш шкідливими засобами, які застосовує молодь, є спреї та креми для миттєвої засмаги.

Представники покоління Z пояснюють своє прагнення до засмаги бажанням виглядати свіжо, здорово та відпочилою людиною, ніби щойно повернувшись із відпустки. Водночас більшість опитаних The Guardian молодих людей віком до 30 років усвідомлюють небезпеку надмірної засмаги. Національна служба охорони здоров’я Великої Британії (NHS) наголошує, що безпечної засмаги не існує. Рекомендації включають уникнення сонця з 11:00 до 15:00, використання сонцезахисного крему з SPF не нижче 30, а також захист за допомогою одягу, капелюхів і сонцезахисних окулярів. Дерматологиня з лікарні Норфолка та Норвічського університету докторка Зої Венейблс зазначила, що потемніння шкіри під впливом ультрафіолету є ознакою пошкодження її клітин.

Молодь, однак, часто ігнорує ці застереження, пояснюючи це тим, що їхні підліткові роки пройшли в ізоляції через карантин під час пандемії COVID-19, а згодом життя затьмарили глобальні конфлікти. Зумери зазначають, що «померти можна від будь-чого», тому продовжують нехтувати ризиками, пов’язаними з надмірною засмагою, зокрема в соляріях.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікує солярії як «небезпечні» через їхній зв’язок із підвищеним ризиком раку шкіри. За даними ВООЗ, люди, які хоча б раз у житті відвідували солярій, мають на 20% вищий ризик розвитку меланоми — найнебезпечнішої форми раку шкіри — порівняно з тими, хто цього не робив. Для тих, хто почав відвідувати солярії до 35 років, ризик меланоми зростає на 59%.

The Guardian також зазначає, що покоління Z, віком приблизно від 20 до 35 років, переживає так звану «кризу чверті життя», позначену стресом, тривогою та невпевненістю в собі. Для багатьох із них роки, які мали бути найкращими, виявилися складними через зовнішні обставини, що може частково пояснювати їхнє прагнення до таких трендів, як екстремальна засмага.

