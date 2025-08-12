Практика судов
США и Китай продлили тарифное перемирие еще на 90 дней, избежав угрозы торгового эмбарго

15:24, 12 августа 2025
Стороны продлили тарифное перемирие еще на 90 дней, отложив введение повышенных пошлин.
США и Китай договорились продлить действие тарифного перемирия еще на 90 дней, отложив введение трехзначных пошлин на товары друг друга. Как сообщает Reuters, это решение позволит американским ритейлерам без повышенных тарифов сформировать запасы перед ключевым рождественским сезоном.

Президент США Дональд Трамп объявил в Truth Social, что подписал указ, который откладывает повышение тарифов до 10 ноября. Параллельную паузу на дополнительные пошлины ввело и Министерство торговли Китая, отложив ограничения для американских компаний, которые должны были вступить в силу в ближайшие дни.

Новое продление сохраняет действующие тарифы на уровне 30% для китайских товаров в США и 10% — для американских товаров в Китае, предотвращая рост ставок до 145% и 125% соответственно, что фактически означало бы торговое эмбарго, пишут в медиа.

На фоне новости азиатские фондовые рынки выросли, а большинство валют стабилизировались после нескольких недель неопределенности.

Трамп заявил, что США и Китай приближаются к торговому соглашению, и не исключил встречи с Си Цзиньпином до конца года.

В то же время Bloomberg пишет, что Индия и Китай планируют возобновить прямые авиарейсы уже в следующем месяце. Официальное объявление ожидается во время саммита в конце августа.

