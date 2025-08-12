США та Китай продовжили тарифне перемир’я ще на 90 днів, уникнувши загрози торговельного ембарго

Сторони подовжили тарифне перемир’я ще на 90 днів, відклавши запровадження підвищених мит.

США та Китай домовилися продовжити дію тарифного перемир’я ще на 90 днів, відклавши запровадження тризначних мит на товари один одного. Як повідомляє Reuters, це рішення дозволить американським ритейлерам без підвищених тарифів сформувати запаси перед ключовим різдвяним сезоном.

Президент США Дональд Трамп оголосив у Truth Social, що підписав указ, який відкладає підвищення тарифів до 10 листопада. Паралельну паузу на додаткові мита запровадило й Міністерство торгівлі Китаю, відтермінувавши обмеження на американські компанії, які мали набути чинності найближчими днями.

Нове продовження зберігає чинні тарифи на рівні 30% для китайських товарів у США та 10% — для американських товарів у Китаї, запобігаючи зростанню ставок до 145% і 125% відповідно, що фактично означало б торговельне ембарго, пишуть у медіа.

На тлі новини азійські фондові ринки зросли, а більшість валют стабілізувалися після кількох тижнів невизначеності.

Трамп заявив, що США та Китай наближаються до торговельної угоди, і не виключив зустрічі з Сі Цзіньпіном до кінця року.

Водночас Bloomberg пише, що Індія та Китай планують відновити прямі авіарейси вже наступного місяця. Офіційне оголошення очікується під час саміту наприкінці серпня.

