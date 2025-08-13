Практика судов
Суд в США разрешил DOGE доступ к конфиденциальным данным министерств

13:38, 13 августа 2025
Апелляционный суд отклонил попытку группы профсоюзов заблокировать доступ DOGE к конфиденциальным данным министерств.
Федеральный апелляционный суд Четвертого округа США разрешил Департаменту правительственной эффективности (DOGE) доступ к конфиденциальным данным министерств США. Об этом пишет WP.

В решении коллегия Апелляционного суда пришла к выводу, что истцы по делу, в состав которой входят профсоюзы и отдельные лица, получающие государственные пособия, не смогли доказать, что они могут выиграть дело в суде.

Истцы просили суды запретить представителям DOGE доступ к личной информации, хранящейся в Министерстве финансов, Управлении кадровой политики и Департаменте образования, заявив, что эти действия нарушают федеральный закон о конфиденциальности.

Федеральный закон о конфиденциальности «не запрещает предоставлять информацию тем, чья работа даёт им веские основания для доступа к ней», — отметил судья Джулиус Ричардсон.

Он также предположил, что филиалы DOGE, которым поручено модернизировать программное обеспечение и ИТ-системы агентства, должны иметь доступ на уровне администратора к этим системам, включая любые внутренние базы данных.

В январе президент США Дональд Трамп подписал указ о создании DOGE и поручил руководителям ведомств предоставить ему полный и оперативный доступ ко всем несекретным данным, программным системам и ИТ-системам.

