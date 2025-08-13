Суд у США дозволив DOGE доступ до конфіденційних даних міністерств

Апеляційний суд відхилив спробу групи профспілок заблокувати доступ DOGE до конфіденційних даних міністерств.

Федеральний апеляційний суд Четвертого округу США дозволив Департаменту урядової ефективності (DOGE) доступ до конфіденційних даних міністерств США. Про це пише WP.

У рішенні колегія Апеляційного суду дійшла висновку, що позивачі у справі, до складу яких входять профспілки та окремі особи, які отримують державні допомоги, не змогли довести, що вони можуть виграти справу в суді.

Позивачі просили суди заборонити представникам DOGE доступ до особистої інформації, що зберігається в Міністерстві фінансів, Управлінні кадрової політики та Департаменті освіти, заявивши, що ці дії порушують федеральний закон про конфіденційність.

Федеральний закон про конфіденційність «не забороняє надавати інформацію тим, чия робота дає їм вагомі підстави для доступу до неї», — зазначив суддя Джуліус Річардсон.

Він також припустив, що підрозділи DOGE, яким доручено модернізувати програмне забезпечення та ІТ-системи агентства, повинні мати доступ на рівні адміністратора до цих систем, включаючи будь-які внутрішні бази даних.

У січні президент США Дональд Трамп підписав указ про створення DOGE та доручив керівникам відомств надати йому повний і оперативний доступ до всіх несекретних даних, програмних систем та ІТ-систем.

