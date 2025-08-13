Практика судів
  1. У світі

Суд у США дозволив DOGE доступ до конфіденційних даних міністерств

13:38, 13 серпня 2025
Апеляційний суд відхилив спробу групи профспілок заблокувати доступ DOGE до конфіденційних даних міністерств.
Суд у США дозволив DOGE доступ до конфіденційних даних міністерств
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральний апеляційний суд Четвертого округу США дозволив Департаменту урядової ефективності  (DOGE) доступ до конфіденційних даних міністерств США. Про це пише WP.

У рішенні колегія Апеляційного суду дійшла висновку, що позивачі у справі, до складу яких входять профспілки та окремі особи, які отримують державні допомоги, не змогли довести, що вони можуть виграти справу в суді.

Позивачі просили суди заборонити представникам DOGE доступ до особистої інформації, що зберігається в Міністерстві фінансів, Управлінні кадрової політики та Департаменті освіти, заявивши, що ці дії порушують федеральний закон про конфіденційність.

Федеральний закон про конфіденційність «не забороняє надавати інформацію тим, чия робота дає їм вагомі підстави для доступу до неї», — зазначив суддя Джуліус Річардсон.

Він також припустив, що підрозділи DOGE, яким доручено модернізувати програмне забезпечення та ІТ-системи агентства, повинні мати доступ на рівні адміністратора до цих систем, включаючи будь-які внутрішні бази даних.

У січні президент США Дональд Трамп підписав указ про створення DOGE та доручив керівникам відомств надати йому повний і оперативний доступ до всіх несекретних даних, програмних систем та ІТ-систем.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада прокурорів визначилася з кандидатами до Конкурсної комісії з відбору членів ВККС – обидва з Офісу Генпрокурора

Вища рада правосуддя обиратиме серед двох делегованих Радою прокурорів співробітників Офісу Генпрокурора – Володимира Чорного та Альони Конішевської.

Вища рада правосуддя пропонує збільшити оклад суддям апеляційних судів та ВАКС до 121,4 тисяч грн – без врахування доплат

Також ВРП вбачає загрозу у тому, що розмір суддівської винагороди буде залежати від рішень органів виконавчої влади, зокрема Кабміну.

Глибоко непокоїть інформація щодо стрімкого зниження престижу професії судді в Україні – Дмитро Лубінець

Особливе занепокоєння Омбудсмена викликають випадки, коли кандидати у судді на завершальних етапах конкурсу до судів відмовляються від участі, надаючи перевагу посадам державної служби або приватній юридичній практиці.

Законопроекти щодо міжнародних договорів не відкликатимуться автоматично після відставки Кабміну чи припинення повноважень Президента – Олександр Мережко вніс законопроект

Розглянуті у профільному парламентському комітеті законопроекти щодо міжнародних договорів пропонується не визнавати відкликаними внаслідок припинення повноважень Президента чи Кабміну – голова комітету Олександр Мережко зареєстрував законопроект.

«Вітчизняний ОПК – Great Again» – Міноборони вестиме перелік підприємств Defence City, які отримають 10-річні податкові та інші пільги

Данило Гетманцев повідомив, що його комітет рекомендував прийняти закони про 10-річні податкові пільги для підприємств групи Defence City, перелік яких визначить Міноборони.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду