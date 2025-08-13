Google позволит пользователям выбирать любимые источники для поиска

Google научит поиск слушать ваши медиа-желания.

Google тестирует новую функцию Preferred Sources, которая позволяет пользователям настраивать результаты поиска, отдавая предпочтение выбранным источникам. Об этом сообщает Engadget.

Анонсированная в конце июня 2025 года, функция позволяет выбирать любимые сайты, блоги или СМИ, чтобы они чаще появлялись в результатах поиска. Пользователи могут добавлять проверенные медиа, локальные ресурсы или персональные блоги, а также фильтровать нежелательные источники, например, русскоязычные сайты, настраивая поиск на украинские или западные СМИ. Однако, как отмечается, добавление слишком большого количества источников может ослабить эффект функции.

В настоящее время Preferred Sources доступна только для пользователей Google Поиска в Индии и США. Информация о расширении функции на другие регионы пока отсутствует.

