Практика судів
  1. У світі

Google дасть користувачам обирати улюблені джерела для пошуку

17:10, 13 серпня 2025
Google навчить пошук слухати ваші медіа-побажання.
Google дасть користувачам обирати улюблені джерела для пошуку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Google тестує нову функцію Preferred Sources, яка дозволяє користувачам налаштовувати результати пошуку, надаючи перевагу обраним джерелам. Про це повідомляє Engadget.

Анонсована наприкінці червня 2025 року, функція дає змогу вибирати улюблені сайти, блоги чи ЗМІ, щоб вони частіше з’являлися в результатах пошуку. Користувачі можуть додавати перевірені медіа, локальні ресурси чи персональні блоги, а також фільтрувати небажані джерела, наприклад, російськомовні сайти, налаштовуючи пошук на українські чи західні ЗМІ. Проте, як зазначається, додавання занадто великої кількості джерел може послабити ефект функції.

Наразі Preferred Sources доступна лише для користувачів Google Пошуку в Індії та США. Інформація про розширення функції на інші регіони поки відсутня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Google

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Здобувачі деяких форм освіти, які почали навчатися після 25 років, втратять право на відстрочку – Кабмін погодив законопроект

Змінюються умови відстрочки для студентів, педагогів та науковців.

«Я сказав Трампу, що Путін блефує і точно не хоче миру» – Володимир Зеленський після перемовин у Берліні

Під час обговорення ситуації на фронті Володимир Зеленський заявив Президенту США Дональду Трампу, що Путін блефує і намагається натиснути перед зустріччю на Алясці на всіх напрямках українського фронту.

Ярославу Максименко призначено заступником голови АРМА замість Грігола Катамадзе

Грігол Катамадзе покинув посаду заступника голови АРМА – замість нього призначили начальницю департаменту Мінекономіки Ярославу Максименко.

Галина Третьякова заявила, що збільшення окладів прокурорам без збільшення бюджету Пенсійного фонду призведе до численних судових процесів

Третьякова заявила, що принципово проти збільшення посадових окладів будь-кому після прийняття бюджету, а у випадку підвищення окладів прокурорам потрібно збільшувати бюджет на їх пенсії, бо в іншому випадку Пенсійний фонд буде залучений до численних судових процесів.

В «Слузі народу» запропонували дозволити виїзд за кордон усім, хто має відстрочку

Водночас поки не пропонується дозволити виїзд невійськовозобов’язаним жінкам, які працюють на держслужбі чи в органах місцевого самоврядування.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду