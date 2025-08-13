Google дасть користувачам обирати улюблені джерела для пошуку

Google навчить пошук слухати ваші медіа-побажання.

Google тестує нову функцію Preferred Sources, яка дозволяє користувачам налаштовувати результати пошуку, надаючи перевагу обраним джерелам. Про це повідомляє Engadget.

Анонсована наприкінці червня 2025 року, функція дає змогу вибирати улюблені сайти, блоги чи ЗМІ, щоб вони частіше з’являлися в результатах пошуку. Користувачі можуть додавати перевірені медіа, локальні ресурси чи персональні блоги, а також фільтрувати небажані джерела, наприклад, російськомовні сайти, налаштовуючи пошук на українські чи західні ЗМІ. Проте, як зазначається, додавання занадто великої кількості джерел може послабити ефект функції.

Наразі Preferred Sources доступна лише для користувачів Google Пошуку в Індії та США. Інформація про розширення функції на інші регіони поки відсутня.

