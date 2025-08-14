Практика судов
  1. В мире

Великобритания отказалась от плана 30-тысячного контингента в Украине – The Times

10:36, 14 августа 2025
Великобритания отказалась от планов отправить в Украину 30-тысячный миротворческий контингент, но готова присоединиться к «силам стабилизации».
Великобритания отказалась от плана 30-тысячного контингента в Украине – The Times
Источник фото: Cpl Aaron J Stone/MoD
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Великобритания отказалась от первоначальной идеи развернуть в Украине 30-тысячный миротворческий контингент, однако подтвердила намерение ввести жесткие санкции для давления на Россию и поддержки будущего мирного соглашения. Об этом сообщает The Times, пишет ZN.UA.

Премьер-министр Кир Стармер после онлайн-встречи с президентом США Дональдом Трампом, главой Украины Владимиром Зеленским и лидерами ЕС заявил, что Лондон совместно с европейскими партнерами подготовил детальные планы развертывания в Украине так называемых «сил стабилизации» после заключения соглашения о прекращении огня.

По информации издания, британское военное руководство решило заменить масштабный контингент на более реалистичную миссию, которая будет включать патрулирование воздушного пространства над западными регионами, подготовку украинских военных и разминирование акватории Черного моря.

Стармер сообщил, что во время телефонного разговора за два дня до запланированной встречи Трампа с Путиным на Аляске западные лидеры достигли «реального прогресса» и готовы поддержать выполнение потенциального соглашения. Он подчеркнул, что «международные границы не могут и не должны изменяться силой».

«Как я лично сказал президенту Трампу, этот конфликт продолжается уже чуть больше трех лет, и мы до сих пор не приблизились к реальному жизнеспособному решению или способу достичь перемирия. Сейчас такая возможность появилась благодаря усилиям президента», – отметил премьер.

Согласно планам, контингент, вероятно, не будет действовать на передовой, а США пока не определились со своей ролью в миссии. «Коалиция желающих» сосредоточится на логистике, поставках вооружений, подготовке и восстановлении украинских войск в западных регионах, а также на патрулировании воздушного пространства самолетами Typhoon и F-35 и разминировании Черного моря.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина война Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Предприятиям из Клуба белого бизнеса разрешат иметь незначительные нарушения по подаче отчетности – комитет рекомендовал законопроект

Как отметил Даниил Гетманцев, изменения вносятся по запросу бизнеса, который хочет присоединиться к «Территории высокого уровня налогового доверия».

Кризис доверия и контроль за $500 тысячами за проверку судей: как развивался скандал вокруг Общественного совета добропорядочности и чем он может закончиться

В эпицентре скандала вокруг Совета добропорядочности оказался директор «Фундации DEJURE» Михаил Жернаков, которого обвинили в продвижении «нужных» кандидатов в состав ОСД, давлении на представителей общественности, интригах, неуважении к военным и даже в финансовых махинациях со средствами иностранных доноров.

Должностные оклады на таможне будут исчислять в орудийных величинах – комитет рекомендовал принять законопроект

На центральном уровне должностной оклад таможенников составит не менее 29,4 тысяч грн.

Соискатели некоторых форм образования, которые начали учиться после 25 лет, потеряют право на отсрочку – Кабмин согласовал законопроект

Меняются условия отсрочки для студентов, педагогов и научных работников.

«Я сказал Трампу, что Путин блефует и точно не хочет мира» – Владимир Зеленский после переговоров в Берлине

Во время обсуждения ситуации на фронте Владимир Зеленский заявил Президенту США Дональду Трампу, что Путин блефует и пытается надавить перед встречей на Аляске на всех направлениях украинского фронта.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Салтан
    Людмила Салтан
    суддя Київського районного суду м. Одеси