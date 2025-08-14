Великобритания отказалась от плана 30-тысячного контингента в Украине – The Times

Великобритания отказалась от планов отправить в Украину 30-тысячный миротворческий контингент, но готова присоединиться к «силам стабилизации».

Великобритания отказалась от первоначальной идеи развернуть в Украине 30-тысячный миротворческий контингент, однако подтвердила намерение ввести жесткие санкции для давления на Россию и поддержки будущего мирного соглашения. Об этом сообщает The Times, пишет ZN.UA.

Премьер-министр Кир Стармер после онлайн-встречи с президентом США Дональдом Трампом, главой Украины Владимиром Зеленским и лидерами ЕС заявил, что Лондон совместно с европейскими партнерами подготовил детальные планы развертывания в Украине так называемых «сил стабилизации» после заключения соглашения о прекращении огня.

По информации издания, британское военное руководство решило заменить масштабный контингент на более реалистичную миссию, которая будет включать патрулирование воздушного пространства над западными регионами, подготовку украинских военных и разминирование акватории Черного моря.

Стармер сообщил, что во время телефонного разговора за два дня до запланированной встречи Трампа с Путиным на Аляске западные лидеры достигли «реального прогресса» и готовы поддержать выполнение потенциального соглашения. Он подчеркнул, что «международные границы не могут и не должны изменяться силой».

«Как я лично сказал президенту Трампу, этот конфликт продолжается уже чуть больше трех лет, и мы до сих пор не приблизились к реальному жизнеспособному решению или способу достичь перемирия. Сейчас такая возможность появилась благодаря усилиям президента», – отметил премьер.

Согласно планам, контингент, вероятно, не будет действовать на передовой, а США пока не определились со своей ролью в миссии. «Коалиция желающих» сосредоточится на логистике, поставках вооружений, подготовке и восстановлении украинских войск в западных регионах, а также на патрулировании воздушного пространства самолетами Typhoon и F-35 и разминировании Черного моря.

