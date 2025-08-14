Велика Британія відмовилася від плану 30-тисячного контингенту в Україні – The Times

Велика Британія відмовилася від планів відправити в Україну 30-тисячний миротворчий контингент, але готова долучитися до «сил стабілізації».

Велика Британія відмовилася від початкової ідеї розгорнути в Україні 30-тисячний миротворчий контингент, проте підтвердила намір запровадити жорсткі санкції для тиску на Росію та підтримки майбутньої мирної угоди. Про це повідомляє The Times, пише ZN.UA.

Прем’єр-міністр Кір Стармер після онлайн-зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, главою України Володимиром Зеленським та лідерами ЄС заявив, що Лондон разом із європейськими партнерами підготував детальні плани розгортання в Україні так званих «сил стабілізації» після укладення угоди про припинення вогню.

За інформацією видання, британське військове керівництво вирішило замінити масштабний контингент на більш реалістичну місію, яка включатиме патрулювання повітряного простору над західними регіонами, підготовку українських військових та розмінування акваторії Чорного моря.

Стармер повідомив, що під час телефонної розмови за два дні до запланованої зустрічі Трампа з Путіним на Алясці західні лідери досягли «реального прогресу» та готові підтримати виконання потенційної угоди. Він наголосив, що «міжнародні кордони не можуть і не повинні змінюватися силою».

«Як я особисто сказав президенту Трампу, цей конфлікт триває вже трохи більше трьох років, і ми досі не наблизилися до реального життєздатного рішення або способу досягти перемир’я. Зараз така можливість з’явилася завдяки зусиллям президента», – зазначив прем’єр.

За планами, контингент, ймовірно, не діятиме на передовій, а США поки не визначилися зі своєю роллю у місії. «Коаліція охочих» зосередиться на логістиці, постачанні озброєнь, підготовці та відновленні українських військ у західних регіонах, а також на патрулюванні повітряного простору літаками Typhoon і F-35 та розмінуванні Чорного моря.

