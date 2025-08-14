Практика судов
Биткойн достиг исторического максимума и превысил $124 000

17:36, 14 августа 2025
Криптовалюты подскочили, рынок превысил $4 трлн капитализации.
Биткойн достиг исторического максимума и превысил $124 000
В четверг, 14 августа, биткойн обновил исторический рекорд, достигнув отметки $124 002,49, сообщает Reuters. Второй по капитализации криптоактив, ether, также поднялся до $4 780,04, что является наивысшим показателем с конца 2021 года.

По словам аналитика IG Тони Сайкамора, рост биткойна обусловлен ожиданиями снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США, стабильным спросом со стороны институциональных инвесторов и новыми инициативами администрации Дональда Трампа, направленными на упрощение инвестиций в криптовалюты. С начала 2025 года цена биткойна выросла на 32%, чему способствовали регуляторные изменения после возвращения Трампа в Белый дом. Сам президент называет себя «криптопрезидентом», а его семья активно поддерживает криптосектор.

На прошлой неделе исполнительный указ разрешил включать криптоактивы в пенсионные счета 401(k), что свидетельствует о более благоприятных условиях для крипторынка в США. Среди ключевых достижений отрасли в этом году — регулирование стейблкоинов и обновление правил SEC, адаптированных к особенностям криптовалют.

По данным CoinMarketCap, рыночная капитализация крипторынка выросла с $2,5 трлн в ноябре 2024 года, после победы Трампа на выборах, до $4,18 трлн по состоянию на сегодня. Новые регуляторные шаги могут дополнительно стимулировать таких гигантов, как BlackRock и Fidelity, управляющих криптовалютными ETF. В то же время эксперты предупреждают о высокой волатильности криптоактивов по сравнению с традиционными инвестиционными инструментами.

