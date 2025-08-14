Практика судів
Біткоїн сягнув історичного максимуму та сягнув понад $124 000

17:36, 14 серпня 2025
Криптовалюти підскочили, ринок перевищив $4 трлн капіталізації.
У четвер, 14 серпня, біткоїн оновив історичний рекорд, досягнувши позначки $124 002,49, повідомляє Reuters. Другий за капіталізацією криптоактив, ether, також піднявся до $4 780,04, що є найвищим показником з кінця 2021 року.

За словами аналітика IG Тоні Сайкамора, зростання біткоїна зумовлене очікуваннями зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США, стабільним попитом з боку інституційних інвесторів і новими ініціативами адміністрації Дональда Трампа, спрямованими на полегшення інвестицій у криптовалюти. З початку 2025 року ціна біткоїна зросла на 32%, чому сприяли регуляторні зміни після повернення Трампа до Білого дому. Сам президент називає себе «криптопрезидентом», а його родина активно підтримує криптосектор.

Минулого тижня виконавчий указ дозволив включати криптоактиви до пенсійних рахунків 401(k), що свідчить про сприятливіші умови для крипторинку в США. Серед ключових досягнень галузі цього року — регулювання стейблкоїнів і оновлення правил SEC, адаптованих до особливостей криптовалют.

За даними CoinMarketCap, ринкова капіталізація крипторинку зросла з $2,5 трлн у листопаді 2024 року, після перемоги Трампа на виборах, до $4,18 трлн станом на сьогодні. Нові регуляторні кроки можуть додатково стимулювати таких гігантів, як BlackRock і Fidelity, що керують криптовалютними ETF. Водночас експерти попереджають про високу волатильність криптоактивів порівняно з традиційними інвестиційними інструментами.

криптовалюта

