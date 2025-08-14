Япония создаёт ИИ-платформу для борьбы с дезинформацией в интернете

Fujitsu и NEC строят искусственный интеллект для борьбы с дезинформацией.

Фото: Kyodo

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Группа японских компаний и академических учреждений разрабатывает платформу на основе искусственного интеллекта для проверки достоверности информации в интернете, чтобы противодействовать дезинформации, которая часто распространяется во время стихийных бедствий или выборов. Об этом сообщает Kyodo News.

К проекту, который планируют завершить к концу 2025 года, привлечены девять организаций, в том числе Национальный институт информатики, корпорация NEC и Fujitsu. Система ИИ будет анализировать информацию, сопоставлять её с подтверждающими данными и оценивать правдивость контента.

«Это предполагает много проверок, когда вы хотите самостоятельно установить истину, но система может помочь нам быстро принять решение», – отметил Дай Ямамото, старший директор проекта в Fujitsu. Во время тестирования в мае 2025 года он проверил утверждение о том, что «группа иностранных воров отправилась в районы, пострадавшие от землетрясения в Ното». Система за несколько секунд определила его как ложное, ссылаясь на статью из надёжного источника, опровергавшую эту информацию.

Разработка платформы обойдётся примерно в 40 миллионов долларов, средства на которую выделяет Организация по развитию новых энергетических и промышленных технологий. Проект направлен на повышение информационной безопасности и защиту общества от фейковых новостей в критические моменты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.