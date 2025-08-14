Практика судів
Японія створює ШІ-платформу для боротьби з дезінформацією в інтернеті

18:35, 14 серпня 2025
Fujitsu та NEC будують штучний інтелект для боротьби з дезінформацією.
Японія створює ШІ-платформу для боротьби з дезінформацією в інтернеті
Фото: Kyodo
Група японських компаній та академічних установ розробляє платформу на основі штучного інтелекту для перевірки достовірності інформації в інтернеті, щоб протидіяти дезінформації, яка часто поширюється під час стихійних лих чи виборів. Про це повідомляє Kyodo News.

До проєкту, який планують завершити до кінця 2025 року, залучено дев’ять організацій, зокрема Національний інститут інформатики, корпорацію NEC та Fujitsu. Система ШІ аналізуватиме інформацію, зіставлятиме її з підтверджуючими даними та оцінюватиме правдивість контенту.

«Це передбачає багато перевірок, коли ви хочете самостійно встановити істину, але система може допомогти нам швидко ухвалити рішення», – зазначив Дай Ямамото, старший директор проєкту в Fujitsu. Під час тестування в травні 2025 року він перевірив твердження про те, що «група іноземних злодіїв вирушила до районів, постраждалих від землетрусу в Ното». Система за кілька секунд визначила його як хибне, посилаючись на статтю з надійного джерела, яке спростовувало цю інформацію.

Розробка платформи коштуватиме приблизно 40 мільйонів доларів, кошти на яку виділяє Організація з розвитку нових енергетичних та промислових технологій. Проект спрямований на підвищення інформаційної безпеки та захист суспільства від фейкових новин у критичні моменти.

