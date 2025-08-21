Практика судов
Китай планирует запустить собственную криптовалюту на основе юаня — что известно

12:28, 21 августа 2025
Китай рассматривает запуск стейблкоинов, привязанных к юаню, чтобы укрепить позиции своей валюты в мире и составить конкуренцию доллару.
Китай планирует запустить собственную криптовалюту на основе юаня — что известно
Китай впервые рассматривает возможность разрешить использование стейблкоинов, обеспеченных юанем, чтобы ускорить международное признание своей валюты и составить конкуренцию доллару. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Что известно о плане

Правительство Китая в этом месяце рассмотрит дорожную карту для более широкого использования юаня в мире.

В документе должны определить цели по международному применению валюты, роли регуляторов и правила снижения рисков.

В конце августа руководство страны проведет совещание по интернационализации юаня и развитию стейблкоинов. На нем планируют обозначить границы их использования в бизнесе.

Если инициатива будет одобрена, это станет резким разворотом политики Пекина, ведь в 2021 году страна запретила торговлю и майнинг криптовалют из-за угрозы финансовой стабильности.

Почему это важно

Китай стремится, чтобы юань стал глобальной резервной валютой на уровне с долларом и евро. Однако жесткие валютные ограничения и огромные торговые профициты сдерживают этот процесс.

По данным SWIFT, доля юаня в мировых платежах в июне упала до 2,88% – минимума за два года. Для сравнения, доллар занимает более 47%.

Тем временем в США администрация Дональда Трампа активно разрабатывает правила для легализации стейблкоинов, привязанных к доллару.

Глобальный контекст

На стейблкоины, обеспеченные долларом, сегодня приходится более 99% рынка, отмечает Банк международных расчетов.

В Южной Корее разрешили запускать токены, привязанные к вону, а Япония работает над собственными аналогами.

В Гонконге с 1 августа вступил в силу закон о регулировании эмитентов стейблкоинов, что делает его одним из первых рынков мира с четкими правилами для таких активов.

Перспективы

Ожидается, что Гонконг и Шанхай станут главными центрами внедрения юаневых стейблкоинов.

Китай планирует обсуждать их использование во внешней торговле с партнерами во время саммита ШОС, который пройдет 31 августа – 1 сентября в Тяньцзине.

По оценкам Standard Chartered Bank, глобальный рынок стейблкоинов может вырасти с 247 млрд долларов сегодня до 2 трлн долларов в 2028 году.

Китай криптовалюта

