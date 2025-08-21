Практика судів
Китай планує запустити власну криптовалюту на основі юаня — що відомо

12:28, 21 серпня 2025
Китай розглядає запуск стейблкоїнів, прив’язаних до юаня, щоб зміцнити позиції своєї валюти у світі та скласти конкуренцію долару.
Китай вперше розглядає можливість дозволити використання стейблкоїнів, забезпечених юанем, щоб прискорити міжнародне визнання своєї валюти та скласти конкуренцію долару. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Що відомо про план

Уряд Китаю цього місяця розгляне дорожню карту для ширшого використання юаня у світі.

У документі мають визначити цілі з міжнародного застосування валюти, ролі регуляторів та правила зниження ризиків.

Наприкінці серпня керівництво країни проведе нараду щодо інтернаціоналізації юаня та розвитку стейблкоїнів. На ній планують окреслити межі їхнього використання у бізнесі.

Якщо ініціатива буде схвалена, це стане різким розворотом політики Пекіна, адже у 2021 році країна заборонила торгівлю та майнінг криптовалют через загрозу фінансовій стабільності.

Чому це важливо

Китай прагне, щоб юань став глобальною резервною валютою на рівні з доларом і євро. Однак жорсткі валютні обмеження та величезні торговельні профіцити стримують цей процес.

За даними SWIFT, частка юаня у світових платежах у червні впала до 2,88% – мінімуму за два роки. Для порівняння, долар займає понад 47%.

Тим часом у США адміністрація Дональда Трампа активно розробляє правила для легалізації стейблкоїнів, прив’язаних до долара.

Глобальний контекст

На стейблкоїни, забезпечені доларом, нині припадає понад 99% ринку, зазначає Банк міжнародних розрахунків.

У Південній Кореї дозволили запускати токени, прив’язані до вона, а Японія працює над власними аналогами.

У Гонконзі з 1 серпня набув чинності закон про регулювання емітентів стейблкоїнів, що робить його одним із перших ринків світу з чіткими правилами для таких активів.

Перспективи

Очікується, що Гонконг та Шанхай стануть головними центрами впровадження юаневих стейблкоїнів.

Китай планує обговорювати їх застосування у зовнішній торгівлі з партнерами під час саміту ШОС, який відбудеться 31 серпня – 1 вересня в Тяньцзіні.

За оцінками Standard Chartered Bank, глобальний ринок стейблкоїнів може зрости із 247 млрд доларів сьогодні до 2 трлн доларів у 2028 році.

Китай криптовалюта

