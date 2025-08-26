Практика судов
Еврокомиссия о вето Навроцкого: Каждая страна сама решает, какие выплаты предоставлять украинским беженцам

16:20, 26 августа 2025
Еврокомиссия отказалась комментировать вето на закон о помощи украинцам, но напомнила, что государства-члены сами определяют объем выплат, а ЕС выделяет миллиардную поддержку.
Еврокомиссия о вето Навроцкого: Каждая страна сама решает, какие выплаты предоставлять украинским беженцам
В Европейской комиссии заявили, что не будут давать оценку решению президента Польши Кароля Навроцкого наложить вето на закон о поддержке украинских беженцев. Об этом отметил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт, передает Суспільне.

В то же время в Брюсселе подчеркнули, что именно государства-члены ЕС определяют размер социальных выплат для тех, кто находится под временной защитой.

По его словам, директива ЕС о временной защите обязывает страны предоставлять украинцам доступ к социальной помощи, медицинскому обслуживанию и средствам к существованию, если они не имеют собственных ресурсов.

Однако документ не устанавливает конкретных сумм или минимальных порогов помощи — это право каждой страны-члена.

«Еврокомиссия не комментирует законопроекты... В целом, согласно директиве о временной защите, государства-члены ЕС должны предоставлять лицам, которые ею пользуются, необходимую помощь в сфере социального обеспечения, медицинского обслуживания и средств к существованию, если они сами не имеют достаточных ресурсов», — отметил представитель ЕС.

Ламмерт также добавил, что Брюссель финансово поддерживает страны, принимающие украинцев.

«Мы предоставляем значительное финансирование. Недавно было принято решение о выделении еще 3 миллиардов евро для государств-членов, которые принимают украинских беженцев», — сказал представитель.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, предусматривающий социальные выплаты и бесплатное медицинское обеспечение неработающим украинцам. 

Позже министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что власти Польши не смогут оказывать помощь с финансированием спутникового интернета Starlink для Украины из-за вето, которое наложил президент на закон о продлении помощи и специальном статусе для украинских беженцев.

Однако руководитель Офиса президента Польши Збигнев Богуцкий опроверг сообщение о том, что вето повлияет на предоставление услуг спутникового интернета Starlink в Украине.

