Єврокомісія про вето Навроцького: Кожна країна сама вирішує, які виплати надавати українським біженцям

Єврокомісія відмовилася коментувати вето на закон про допомогу українцям, але нагадала, що держави-члени самі визначають обсяг виплат, а ЄС виділяє мільярдну підтримку.

У Європейській комісії заявили, що не даватимуть оцінку рішенню президента Польщі Кароля Навроцького накласти вето на закон про підтримку українських біженців. Про це зазначив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, передає Суспільне.

Водночас у Брюсселі наголосили, що саме держави-члени ЄС визначають розмір соціальних виплат для тих, хто перебуває під тимчасовим захистом.

За його словами, директива ЄС про тимчасовий захист зобов’язує країни надавати українцям доступ до соціальної допомоги, медичного обслуговування та засобів до існування, якщо вони не мають власних ресурсів.

Проте документ не встановлює конкретних сум чи мінімальних порогів допомоги — це право кожної держави-члена.

«Єврокомісія не коментує законопроєкти.... Загалом, згідно з директивою про тимчасовий захист, держави-члени ЄС повинні надавати особам, які ним користуються, необхідну допомогу в галузі соціального забезпечення, медичного обслуговування та засобів до існування, якщо вони самі не мають достатніх ресурсів», — зазначив представник ЄС.

Ламмерт також додав, що Брюссель фінансово підтримує країни, які приймають українців.

«Ми надаємо значне фінансування. Нещодавно ухвалили рішення про виділення ще 3 мільярдів євро для держав-членів, які приймають українських біженців», — сказав речник.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, який передбачає соціальні виплати та безкоштовне медичне забезпечення непрацюючим українцям.

Згодом міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що влада Польщі не зможе надавати допомогу з фінансуванням супутникового інтернету Starlink для України через вето, яке наклав президент на закон про продовження допомоги та спеціального статусу для українських біженців.

Однак керівник Офісу президента Польщі Збігнєв Богуцький спростував повідомлення, що вето вплине на надання послуг супутникового інтернету Starlink в Україні.

