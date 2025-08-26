Практика судів
  1. У світі

Єврокомісія про вето Навроцького: Кожна країна сама вирішує, які виплати надавати українським біженцям

16:20, 26 серпня 2025
Єврокомісія відмовилася коментувати вето на закон про допомогу українцям, але нагадала, що держави-члени самі визначають обсяг виплат, а ЄС виділяє мільярдну підтримку.
Єврокомісія про вето Навроцького: Кожна країна сама вирішує, які виплати надавати українським біженцям
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Європейській комісії заявили, що не даватимуть оцінку рішенню президента Польщі Кароля Навроцького накласти вето на закон про підтримку українських біженців. Про це зазначив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, передає Суспільне.

Водночас у Брюсселі наголосили, що саме держави-члени ЄС визначають розмір соціальних виплат для тих, хто перебуває під тимчасовим захистом.

За його словами, директива ЄС про тимчасовий захист зобов’язує країни надавати українцям доступ до соціальної допомоги, медичного обслуговування та засобів до існування, якщо вони не мають власних ресурсів.

Проте документ не встановлює конкретних сум чи мінімальних порогів допомоги — це право кожної держави-члена.

«Єврокомісія не коментує законопроєкти.... Загалом, згідно з директивою про тимчасовий захист, держави-члени ЄС повинні надавати особам, які ним користуються, необхідну допомогу в галузі соціального забезпечення, медичного обслуговування та засобів до існування, якщо вони самі не мають достатніх ресурсів», — зазначив представник ЄС.

Ламмерт також додав, що Брюссель фінансово підтримує країни, які приймають українців.

«Ми надаємо значне фінансування. Нещодавно ухвалили рішення про виділення ще 3 мільярдів євро для держав-членів, які приймають українських біженців», — сказав речник.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, який передбачає соціальні виплати та безкоштовне медичне забезпечення непрацюючим українцям.

Згодом міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що влада Польщі не зможе надавати допомогу з фінансуванням супутникового інтернету Starlink для України через вето, яке наклав президент на закон про продовження допомоги та спеціального статусу для українських біженців. 

Однак керівник Офісу президента Польщі Збігнєв Богуцький спростував повідомлення, що вето вплине на надання послуг супутникового інтернету Starlink в Україні. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща біженець Єврокомісія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя вирішив звільнитися з посади, не пропрацювавши і року – Вища рада правосуддя не стала вдаватися у деталі, чому суддя вирішив звільнитися

Ще у січні Микола Русин повідомив до ВРП про проблеми в діяльності Олевського райсуду та про неможливість ефективно здійснювати там правосуддя.

Суд вказав, що ігнорування права на відмову від військової служби через релігійні переконання може становити порушення міжнародних стандартів прав людини

Апеляційний адміністративний суд, посилаючись на висновок Венеційської комісії, вказав, що повне ігнорування права на відмову від військової служби з мотивів совісті, особливо для осіб, чиї релігійні переконання є глибокими та послідовними, може становити порушення міжнародних стандартів у сфері прав людини.

«Сподіваюся, терпіння Трампа щодо Росії вичерпається» — президент Фінляндії Александр Стубб

Раніше повідомлялося, що план європейських лідерів полягає в тому, щоб підігрувати мирним зусиллям Трампа доти, доки він не зрозуміє, що треба посилити санкції.

Зеленський повідомив, що Кабмін оновить правила виїзду за кордон для чоловіків 18-22 років сьогодні

Сьогодні на засіданні уряду буде оновлено правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років – Президент Зеленський.

Юлія Свириденко озвучила строк, в який можуть переглянути питання із забороною на виїзд невійськовозобов’язаним жінкам-посадовцям

Наразі правила перетину кордону забороняють виїзд невійськовозобов’язаним жінкам-суддям, депутаткам місцевих рад і чоловікам-депутатам, старшим за 60 років – Юлія Свириденко пообіцяла рішення протягом двох тижнів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    заступник голови Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду