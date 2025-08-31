Практика судов
  1. В мире

ИИ вместо детектива: ChatGPT помог мужчине найти Lamborghini, украденный 2 года назад

19:07, 31 августа 2025
В США владелец Lamborghini с помощью искусственного интеллекта нашел свой суперкар спустя два года после кражи.
ИИ вместо детектива: ChatGPT помог мужчине найти Lamborghini, украденный 2 года назад
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Житель Южной Калифорнии с помощью технологий искусственного интеллекта отыскал свой украденный Lamborghini Huracan более чем за тысячу миль от дома — в Денвере, штат Колорадо. Машину удалось вернуть почти через два года после кражи. Об этом сообщает CBS8.

Андрю Гарсия лишился своего автомобиля летом 2023 года в рамках масштабной схемы кражи элитных авто в Риверсайд Каунти. Тогда было незаконно присвоено почти два десятка машин. Их сначала арендовали, но так и не вернули, а владельцев вычеркнули из регистрационных документов.

«Я плакал», — признался Гарсия, вспоминая момент, когда понял, что его автомобиль оказался в руках преступников.

Как помог искусственный интеллект

Часть украденных авто другие пострадавшие позже вернули, однако Lamborghini Гарсии оставался пропавшим. Прорыв произошёл лишь в прошлом году, когда он получил неожиданное сообщение в Instagram: незнакомец поинтересовался, не продаёт ли он свой Huracan, добавив фото машины.

Эти снимки стали отправной точкой для поиска. Гарсия использовал ChatGPT и Google для анализа изображений и определения возможной геолокации авто.

«Я подумал: давайте попробуем ChatGPT, посмотрим, насколько он мощный, а также Google, который даёт точные координаты местности», — объяснил он.

Технологии привели его в Денвер. Мужчина обратился в полицию, и вскоре Lamborghini был найден.

Реакция и последствия

В Колорадо похвалили находчивость владельца. «Такой активный сбор информации — отличный пример того, как можно помочь вернуть украденные авто», — отметил представитель Автопрофилактической службы штата.

Следствие продолжается: правоохранители выясняют, кто именно пользовался автомобилем в Денвере. Тем временем в Калифорнии двое подозреваемых в масштабной схеме краж предстанут перед судом: один ожидает слушания 15 октября, другой — вынесения приговора 21 октября.

Сам Гарсия надеется, что его история станет примером для других.

Этот случай показывает, как искусственный интеллект может стать инструментом в борьбе с преступностью и помочь возвращать украденное имущество даже тогда, когда традиционные методы оказываются бессильными.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США кража ChatGPT искусственный интеллект технологии ИИ авто автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Апелляционный суд отменил приговор, указав на использование судом первой инстанции ChatGPT – выявил ли признаки этого сам ChatGPT

В то же время по анализу самого ChatGPT, вероятность того, что приговор «писал» ИИ, составляет 10–15%.

Верховный Суд высказался о допустимости протоколов осмотров интернет-страниц и телеграм-каналов как доказательств в уголовном процессе

Верховный Суд указал, что сторона защиты не опровергла соответствующую информацию, предоставленную органом досудебного расследования.

В Верховной Раде предлагают упростить назначение на должности прокуроров окружных прокуратур для лиц, не имеющих прокурорского опыта

Лицо, которое не занимало должность прокурора до июля 2025 года, можно будет назначить не только прокурором Офиса Генерального прокурора или областной прокуратуры, но и окружной прокуратуры — законопроект.

Счетная палата обнаружила риск — значительную зависимость государственного бюджета от внешней поддержки

В процессе анализа исполнения госбюджета Счетная палата установила ряд недостатков — в частности, это значительная зависимость государственного бюджета от внешней поддержки.

Отсутствие дорожного знака «населенный пункт» не обязывало водителя соблюдать правила дорожного движения, установленные для населенных пунктов – Верховный Суд

Защитник утверждал, что на дороге, где произошло ДТП, отсутствовали информационные знаки «населенный пункт», «пешеходный переход», «нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог», однако не было исследовано, как их отсутствие повлияло на законность принятых решений.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Гімон
    Микола Гімон
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олег Татаров
    Олег Татаров
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Богдан Крикливенко
    Богдан Крикливенко
    керівник апарату Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Лисак
    Ігор Лисак
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Костянтин Кравченко
    Костянтин Кравченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду