ИИ вместо детектива: ChatGPT помог мужчине найти Lamborghini, украденный 2 года назад

В США владелец Lamborghini с помощью искусственного интеллекта нашел свой суперкар спустя два года после кражи.

Житель Южной Калифорнии с помощью технологий искусственного интеллекта отыскал свой украденный Lamborghini Huracan более чем за тысячу миль от дома — в Денвере, штат Колорадо. Машину удалось вернуть почти через два года после кражи. Об этом сообщает CBS8.

Андрю Гарсия лишился своего автомобиля летом 2023 года в рамках масштабной схемы кражи элитных авто в Риверсайд Каунти. Тогда было незаконно присвоено почти два десятка машин. Их сначала арендовали, но так и не вернули, а владельцев вычеркнули из регистрационных документов.

«Я плакал», — признался Гарсия, вспоминая момент, когда понял, что его автомобиль оказался в руках преступников.

Как помог искусственный интеллект

Часть украденных авто другие пострадавшие позже вернули, однако Lamborghini Гарсии оставался пропавшим. Прорыв произошёл лишь в прошлом году, когда он получил неожиданное сообщение в Instagram: незнакомец поинтересовался, не продаёт ли он свой Huracan, добавив фото машины.

Эти снимки стали отправной точкой для поиска. Гарсия использовал ChatGPT и Google для анализа изображений и определения возможной геолокации авто.

«Я подумал: давайте попробуем ChatGPT, посмотрим, насколько он мощный, а также Google, который даёт точные координаты местности», — объяснил он.

Технологии привели его в Денвер. Мужчина обратился в полицию, и вскоре Lamborghini был найден.

Реакция и последствия

В Колорадо похвалили находчивость владельца. «Такой активный сбор информации — отличный пример того, как можно помочь вернуть украденные авто», — отметил представитель Автопрофилактической службы штата.

Следствие продолжается: правоохранители выясняют, кто именно пользовался автомобилем в Денвере. Тем временем в Калифорнии двое подозреваемых в масштабной схеме краж предстанут перед судом: один ожидает слушания 15 октября, другой — вынесения приговора 21 октября.

Сам Гарсия надеется, что его история станет примером для других.

Этот случай показывает, как искусственный интеллект может стать инструментом в борьбе с преступностью и помочь возвращать украденное имущество даже тогда, когда традиционные методы оказываются бессильными.

