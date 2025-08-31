ИИ вместо детектива: ChatGPT помог мужчине найти Lamborghini, украденный 2 года назад

Житель Южной Калифорнии с помощью технологий искусственного интеллекта отыскал свой украденный Lamborghini Huracan более чем за тысячу миль от дома — в Денвере, штат Колорадо. Машину удалось вернуть почти через два года после кражи. Об этом сообщает CBS8.
Андрю Гарсия лишился своего автомобиля летом 2023 года в рамках масштабной схемы кражи элитных авто в Риверсайд Каунти. Тогда было незаконно присвоено почти два десятка машин. Их сначала арендовали, но так и не вернули, а владельцев вычеркнули из регистрационных документов.
«Я плакал», — признался Гарсия, вспоминая момент, когда понял, что его автомобиль оказался в руках преступников.
Как помог искусственный интеллект
Часть украденных авто другие пострадавшие позже вернули, однако Lamborghini Гарсии оставался пропавшим. Прорыв произошёл лишь в прошлом году, когда он получил неожиданное сообщение в Instagram: незнакомец поинтересовался, не продаёт ли он свой Huracan, добавив фото машины.
Эти снимки стали отправной точкой для поиска. Гарсия использовал ChatGPT и Google для анализа изображений и определения возможной геолокации авто.
«Я подумал: давайте попробуем ChatGPT, посмотрим, насколько он мощный, а также Google, который даёт точные координаты местности», — объяснил он.
Технологии привели его в Денвер. Мужчина обратился в полицию, и вскоре Lamborghini был найден.
Реакция и последствия
В Колорадо похвалили находчивость владельца. «Такой активный сбор информации — отличный пример того, как можно помочь вернуть украденные авто», — отметил представитель Автопрофилактической службы штата.
Следствие продолжается: правоохранители выясняют, кто именно пользовался автомобилем в Денвере. Тем временем в Калифорнии двое подозреваемых в масштабной схеме краж предстанут перед судом: один ожидает слушания 15 октября, другой — вынесения приговора 21 октября.
Сам Гарсия надеется, что его история станет примером для других.
Этот случай показывает, как искусственный интеллект может стать инструментом в борьбе с преступностью и помочь возвращать украденное имущество даже тогда, когда традиционные методы оказываются бессильными.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.