ШІ замість детектива: ChatGPT допоміг чоловікові знайти Lamborghini, вкрадений 2 роки тому

У США власник Lamborghini за допомогою штучного інтелекту знайшов свій суперкар через два роки після крадіжки.

Житель Південної Каліфорнії за допомогою технологій штучного інтелекту відшукав свій викрадений Lamborghini Huracan більш ніж за тисячу миль від дому — у Денвері, штат Колорадо. Машину вдалося повернути майже через два роки після викрадення. Про це повідомляє CBS8.

Андрю Гарсія втратив свій автомобіль улітку 2023 року в рамках масштабної схеми викрадення елітних авто в Ріверсайд Каунті. Тоді було незаконно привласнено майже два десятки машин. Їх спершу орендували, але так і не повернули, а власників викреслили з реєстраційних документів.

«Я плакав», — зізнався Гарсія, згадуючи момент, коли зрозумів, що його автомобіль опинився в руках злочинців.

Як допоміг штучний інтелект

Частину викрадених авто інші постраждалі згодом повернули, однак Lamborghini Гарсії залишався зниклим. Прорив стався лише торік, коли він отримав несподіване повідомлення в Instagram: незнайомець поцікавився, чи продає він свій Huracan, додавши фото машини.

Ці знімки стали відправною точкою для пошуку. Гарсія використав ChatGPT та Google для аналізу зображень і визначення можливої геолокації авто.

«Я подумав: давайте спробуємо ChatGPT, подивимося, наскільки він потужний, а також Google, який дає точні координати місцевості», — пояснив він.

Технології привели його до Денвера. Чоловік звернувся до поліції, і невдовзі Lamborghini було знайдено.

Реакція та наслідки

У Колорадо похвалили винахідливість власника. «Таке активне збирання інформації — чудовий приклад, як можна допомогти повернути викрадені авто», — зазначив речник Автопрофілактичної служби штату.

Слідство триває: правоохоронці з’ясовують, хто саме користувався автомобілем у Денвері. Тим часом у Каліфорнії двоє підозрюваних у масштабній схемі викрадень постануть перед судом: один очікує слухання 15 жовтня, інший — винесення вироку 21 жовтня.

Сам Гарсія сподівається, що його історія стане прикладом для інших.

Цей випадок показує, як штучний інтелект може стати інструментом у боротьбі зі злочинністю та допомогти повертати вкрадене майно навіть тоді, коли традиційні методи виявляються безсилими.

