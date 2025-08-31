Практика судів
ШІ замість детектива: ChatGPT допоміг чоловікові знайти Lamborghini, вкрадений 2 роки тому

19:07, 31 серпня 2025
У США власник Lamborghini за допомогою штучного інтелекту знайшов свій суперкар через два роки після крадіжки.
ШІ замість детектива: ChatGPT допоміг чоловікові знайти Lamborghini, вкрадений 2 роки тому
Житель Південної Каліфорнії за допомогою технологій штучного інтелекту відшукав свій викрадений Lamborghini Huracan більш ніж за тисячу миль від дому — у Денвері, штат Колорадо. Машину вдалося повернути майже через два роки після викрадення. Про це повідомляє CBS8.

Андрю Гарсія втратив свій автомобіль улітку 2023 року в рамках масштабної схеми викрадення елітних авто в Ріверсайд Каунті. Тоді було незаконно привласнено майже два десятки машин. Їх спершу орендували, але так і не повернули, а власників викреслили з реєстраційних документів.

«Я плакав», — зізнався Гарсія, згадуючи момент, коли зрозумів, що його автомобіль опинився в руках злочинців.

Як допоміг штучний інтелект

Частину викрадених авто інші постраждалі згодом повернули, однак Lamborghini Гарсії залишався зниклим. Прорив стався лише торік, коли він отримав несподіване повідомлення в Instagram: незнайомець поцікавився, чи продає він свій Huracan, додавши фото машини.

Ці знімки стали відправною точкою для пошуку. Гарсія використав ChatGPT та Google для аналізу зображень і визначення можливої геолокації авто.

«Я подумав: давайте спробуємо ChatGPT, подивимося, наскільки він потужний, а також Google, який дає точні координати місцевості», — пояснив він.

Технології привели його до Денвера. Чоловік звернувся до поліції, і невдовзі Lamborghini було знайдено.

Реакція та наслідки

У Колорадо похвалили винахідливість власника. «Таке активне збирання інформації — чудовий приклад, як можна допомогти повернути викрадені авто», — зазначив речник Автопрофілактичної служби штату.

Слідство триває: правоохоронці з’ясовують, хто саме користувався автомобілем у Денвері. Тим часом у Каліфорнії двоє підозрюваних у масштабній схемі викрадень постануть перед судом: один очікує слухання 15 жовтня, інший — винесення вироку 21 жовтня.

Сам Гарсія сподівається, що його історія стане прикладом для інших.

Цей випадок показує, як штучний інтелект може стати інструментом у боротьбі зі злочинністю та допомогти повертати вкрадене майно навіть тоді, коли традиційні методи виявляються безсилими.

