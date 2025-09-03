Практика судов
Трамп готов пересмотреть политику в отношении РФ, если встреча с Путиным окажется безрезультатной

08:13, 3 сентября 2025
Дональд Трамп пригрозил изменить политику в отношении РФ: если переговоры с Путиным не дадут результатов, США займут другую позицию.
Источник фото: AP
Президент США Дональд Трамп заявил, что может пересмотреть подход к отношениям с Россией, если его встреча с главой Кремля Владимиром Путиным, которая состоялась 15 августа в Анкоридже на Аляске, не даст результатов.

Во время пресс-конференции в Вашингтоне Трамп прокомментировал совместный военный парад Китая и России. «Вообще нет», — ответил он на вопрос, считает ли это вызовом. Президент США подчеркнул, что у Вашингтона «прекрасные отношения» с китайским лидером Си Цзиньпином и что Китай больше нуждается в США, чем наоборот.

Отвечая на другие вопросы журналистов, Трамп отметил, что в течение последней недели контактировал с Путиным, но деталей разговора не раскрыл. «Я узнал некоторые вещи, которые, думаю, будут очень интересными. Через несколько дней вы об этом узнаете», — сказал он.

Глава Белого дома добавил, что несколько недель назад у него была «очень хорошая встреча» с главой Кремля, однако подчеркнул: если переговоры не принесут результатов, США займут «другую позицию».

