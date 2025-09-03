Трамп готовий переглянути політику щодо РФ, якщо зустріч із Путіним виявиться безрезультатною

Дональд Трамп пригрозив змінити політику щодо РФ: якщо переговори з Путіним не дадуть результатів, США займуть «іншу позицію».

Джерело фото: AP

Президент США Дональд Трамп заявив, що може переглянути підхід до відносин із Росією, якщо його зустріч із очільником Кремля Володимиром Путіним, яка відбулася 15 серпня в Анкориджі на Алясці, не дасть результатів.

Під час пресконференції у Вашингтоні Трамп прокоментував спільний військовий парад Китаю та Росії. «Взагалі ні», — відповів він на запитання, чи вважає це викликом. Президент США наголосив, що у Вашингтона «прекрасні відносини» з китайським лідером Сі Цзіньпіном і що Китай більше потребує США, ніж навпаки.

Відповідаючи на інші запитання журналістів, Трамп зазначив, що протягом останнього тижня контактував із Путіним, але деталей розмови не розкрив. «Я дізнався деякі речі, які, думаю, будуть дуже цікавими. За кілька днів ви про це дізнаєтеся», — сказав він.

Глава Білого дому додав, що кілька тижнів тому мав «дуже хорошу зустріч» із очільником Кремля, однак наголосив: якщо переговори не принесуть результатів, США займуть «іншу позицію».

