Практика судів
  1. У світі

Трамп готовий переглянути політику щодо РФ, якщо зустріч із Путіним виявиться безрезультатною

08:13, 3 вересня 2025
Дональд Трамп пригрозив змінити політику щодо РФ: якщо переговори з Путіним не дадуть результатів, США займуть «іншу позицію».
Трамп готовий переглянути політику щодо РФ, якщо зустріч із Путіним виявиться безрезультатною
Джерело фото: AP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що може переглянути підхід до відносин із Росією, якщо його зустріч із очільником Кремля Володимиром Путіним, яка відбулася 15 серпня в Анкориджі на Алясці, не дасть результатів.

Під час пресконференції у Вашингтоні Трамп прокоментував спільний військовий парад Китаю та Росії. «Взагалі ні», — відповів він на запитання, чи вважає це викликом. Президент США наголосив, що у Вашингтона «прекрасні відносини» з китайським лідером Сі Цзіньпіном і що Китай більше потребує США, ніж навпаки.

Відповідаючи на інші запитання журналістів, Трамп зазначив, що протягом останнього тижня контактував із Путіним, але деталей розмови не розкрив. «Я дізнався деякі речі, які, думаю, будуть дуже цікавими. За кілька днів ви про це дізнаєтеся», — сказав він.

Глава Білого дому додав, що кілька тижнів тому мав «дуже хорошу зустріч» із очільником Кремля, однак наголосив: якщо переговори не принесуть результатів, США займуть «іншу позицію».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет прибрав норму про обов’язок прокурора забезпечити прибуття до суду свідків обвинувачення із законопроекту про штрафи за неповагу до суду

Правоохоронний комітет вирішив переглянути своє рішення і прибрати з законопроекту про забезпечення поваги до суду норми про обов’язок прокурора забезпечити явку до суду свідків обвинувачення та стосовно заборони відводів суддям, які розглядають відвід іншим суддям.

Реєструвати провадження у ЄРДР пропонують лише за наявності в заяві достатніх даних про обставини, що можуть свідчити про злочин

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань пропонують вносити лише, якщо заява містить достатні дані про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Законодавці збираються змінити підстави для проведення невідкладних обшуків без ухвали суду – Рада розгляне законопроект

Народні депутати готуються розглянути законопроект, яким змінюються підстави для проведення невідкладних обшуків без ухвали суду, а також передбачається повернення тимчасово вилученого під час таких обшуків майна.

Від невідкладних обшуків та арешту майна – до порядку оскарження у Верховному Суді: Верховна Рада розгляне фундаментальні зміни до КПК

Законодавці розглянуть зміни до Кримінального процесуального кодексу, які охоплюють ключові аспекти кримінальних проваджень проти бізнесу – детальний розбір змін.

Спеціалізований окружний адміністративний суд буде одним з найпотужніших судів України – Офіс Президента

В Офісі Президента повідомили, що на нові суди покладені великі надії, а українських правників закликали взяти участь у майбутньому конкурсі.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Зінкін
    Володимир Зінкін
    голова Таращанського районного суду Київської області
  • Андрій Шевчук
    Андрій Шевчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва