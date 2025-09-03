Практика судов
  1. В мире

Заместительницу спикера Сейма Литвы обязали вернуть муниципалитету 6,9 тысяч евро

12:01, 3 сентября 2025
Суд признал, что Дайва Жебелене злоупотребляла средствами на топливо.
Заместительницу спикера Сейма Литвы обязали вернуть муниципалитету 6,9 тысяч евро
Фото: BNS
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Тауразский районный суд Литвы обязал Дайву Жебелене, члена фракции «Nemunas Aušra» и заместителя спикера Сейма, вернуть 6,9 тысячи евро администрации Шилутского муниципалитета из-за незаконного обогащения. Об этом сообщает LTA.

Генеральная прокуратура Литвы подала гражданский иск, требуя взыскать с Жебелене 7 695 евро в пользу Шилутского муниципалитета. Иск касался периода, когда политик занимала должность члена Шилутского районного совета в 2019–2021 годах. Прокурор Сигита Василяускене обратила внимание суда на то, что Жебелене использовала 33 различные дисконтные карты для оплаты топлива, а также требовала возмещения расходов на топливо за поездки, которые превышали реальный пробег ее автомобиля более чем в 3,5 раза. Суд частично удовлетворил иск, присудив меньшую сумму, чем требовала прокуратура.

По данным Генпрокуратуры, расследование о возможном незаконном обогащении Жебелене началось еще в мае 2024 года. Суд установил, что сумма, выделенная на топливо, не соответствовала фактическому пробегу автомобиля. «Суд определил, сколько средств могло быть использовано на основе реального пробега, а сколько – нет», – пояснил представитель Тауразского суда Миндаугас Радвила.

Жебелене утверждала, что расходы на топливо были связаны с ее деятельностью в качестве члена Шилутского районного совета, в частности посещением предвыборных мероприятий президента Гитанаса Науседы и встреч с лидером партии Ремигиюсом Жемайтайтисом для обсуждения вопросов, поднятых избирателями. Однако прокурор Василяускене подчеркнула, что такие поездки не входили в обязанности члена совета. «К ней предъявляются повышенные требования в отношении образцового поведения и честности. Заправляется большое количество топлива, 33 различные дисконтные карты. Посещение встреч с руководством партии, участие в предвыборных кампаниях не связаны с функциями члена совета», — отметила прокурор.

Адвокат Жебелене настаивал, что активная политическая деятельность требует значительных поездок. «Шансы члена совета быть избранным в Сейм без общения с избирателями минимальны. Как можно представлять избирателей, сидя в офисе и не выезжая на место, а только проезжая 10 километров в служебных целях? Политик должен быть не просто активным – он должен быть гиперактивным», – заявил он в суде, добавив, что 70 километров в день – это нормальный объем для активного члена совета.

Жебелене не признала иск, отказалась от добровольной выплаты и мирового соглашения, настаивая на отклонении иска. Решение суда еще может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Литва

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео