Заместительницу спикера Сейма Литвы обязали вернуть муниципалитету 6,9 тысяч евро

Тауразский районный суд Литвы обязал Дайву Жебелене, члена фракции «Nemunas Aušra» и заместителя спикера Сейма, вернуть 6,9 тысячи евро администрации Шилутского муниципалитета из-за незаконного обогащения. Об этом сообщает LTA.

Генеральная прокуратура Литвы подала гражданский иск, требуя взыскать с Жебелене 7 695 евро в пользу Шилутского муниципалитета. Иск касался периода, когда политик занимала должность члена Шилутского районного совета в 2019–2021 годах. Прокурор Сигита Василяускене обратила внимание суда на то, что Жебелене использовала 33 различные дисконтные карты для оплаты топлива, а также требовала возмещения расходов на топливо за поездки, которые превышали реальный пробег ее автомобиля более чем в 3,5 раза. Суд частично удовлетворил иск, присудив меньшую сумму, чем требовала прокуратура.

По данным Генпрокуратуры, расследование о возможном незаконном обогащении Жебелене началось еще в мае 2024 года. Суд установил, что сумма, выделенная на топливо, не соответствовала фактическому пробегу автомобиля. «Суд определил, сколько средств могло быть использовано на основе реального пробега, а сколько – нет», – пояснил представитель Тауразского суда Миндаугас Радвила.

Жебелене утверждала, что расходы на топливо были связаны с ее деятельностью в качестве члена Шилутского районного совета, в частности посещением предвыборных мероприятий президента Гитанаса Науседы и встреч с лидером партии Ремигиюсом Жемайтайтисом для обсуждения вопросов, поднятых избирателями. Однако прокурор Василяускене подчеркнула, что такие поездки не входили в обязанности члена совета. «К ней предъявляются повышенные требования в отношении образцового поведения и честности. Заправляется большое количество топлива, 33 различные дисконтные карты. Посещение встреч с руководством партии, участие в предвыборных кампаниях не связаны с функциями члена совета», — отметила прокурор.

Адвокат Жебелене настаивал, что активная политическая деятельность требует значительных поездок. «Шансы члена совета быть избранным в Сейм без общения с избирателями минимальны. Как можно представлять избирателей, сидя в офисе и не выезжая на место, а только проезжая 10 километров в служебных целях? Политик должен быть не просто активным – он должен быть гиперактивным», – заявил он в суде, добавив, что 70 километров в день – это нормальный объем для активного члена совета.

Жебелене не признала иск, отказалась от добровольной выплаты и мирового соглашения, настаивая на отклонении иска. Решение суда еще может быть обжаловано в апелляционном порядке.

