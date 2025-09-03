Практика судів
  1. У світі

Заступницю спікера Сейму Литви зобов’язали повернути муніципалітету 6,9 тисяч євро

12:01, 3 вересня 2025
Суд визнав, що Дайва Жебелене зловживала коштами на пальне.
Заступницю спікера Сейму Литви зобов’язали повернути муніципалітету 6,9 тисяч євро
Фото: BNS
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Тауразький районний суд Литви зобов’язав Дайву Жебелене, члена фракції «Nemunas Aušra» та заступницю спікера Сейму, повернути 6,9 тисячі євро адміністрації Шилутського муніципалітету через незаконне збагачення. Про це повідомляє LTA.

Генеральна прокуратура Литви подала цивільний позов, вимагаючи стягнути з Жебелене 7 695 євро на користь Шилутського муніципалітету. Позов стосувався періоду, коли політикиня обіймала посаду члена Шилутської районної ради у 2019–2021 роках. Прокурорка Сігіта Василяускене звернула увагу суду на те, що Жебелене використовувала 33 різні дисконтні картки для оплати пального, а також вимагала відшкодування витрат на пальне за поїздки, які перевищували реальний пробіг її автомобіля більш ніж у 3,5 раза. Суд частково задовольнив позов, присудивши меншу суму, ніж вимагала прокуратура.

За даними Генпрокуратури, розслідування щодо можливого незаконного збагачення Жебелене розпочалося ще у травні 2024 року. Суд встановив, що сума, виділена на пальне, не відповідала фактичному пробігу автомобіля. «Суд визначив, скільки коштів могло бути використано на основі реального пробігу, а скільки – ні», – пояснив представник Тауразького суду Міндаугас Радвіла.

Жебелене стверджувала, що витрати на пальне були пов’язані з її діяльністю як члена Шилутської районної ради, зокрема відвідуванням передвиборчих заходів президента Гітанаса Науседи та зустрічей із лідером партії Ремігіюсом Жемайтайтісом для обговорення питань, порушених виборцями. Проте прокурорка Василяускене наголосила, що такі поїздки не входили до обов’язків члена ради. «До неї пред’являються підвищені вимоги щодо зразкової поведінки та чесності. Закачується велика кількість пального, 33 різні дисконтні картки. Відвідування зустрічей з керівництвом партії, участь у передвиборчих кампаніях не пов’язані з функціями члена ради», – зазначила прокурорка.

Адвокат Жебелене наполягав, що активна політична діяльність вимагає значних поїздок. «Шанси члена ради бути обраним до Сейму без спілкування з виборцями мінімальні. Як можна представляти виборців, сидячи в офісі та не їдучи на місце, а лише їдучи 10 кілометрів у службових цілях? Політик повинен бути не просто активним – він повинен бути гіперактивним», – заявив він у суді, додавши, що 70 кілометрів на день – це нормальний обсяг для активного члена ради.

Жебелене не визнала позов, відмовилася від добровільної виплати та мирової угоди, наполягаючи на відхиленні позову. Рішення суду ще може бути оскаржено в апеляційному порядку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Литва

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловіків, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку, дозволять бронювати на критично важливих підприємствах — Рада схвалила законопроект

Військовозобов’язаних, які порушили законодавство про мобілізацію – зокрема перебувають у «розшуку» ТЦК, дозволять тимчасово брати на роботу та оформлювати бронювання – Верховна Рада прийняла за основу законопроект.

Верховна Рада схвалила законопроект про оподаткування криптоактивів

Також законопроект передбачає, що регулятор ринку криптоактивів зможе отримувати доступ до приміщення емітента, оферента, особи, яка подає заявку на допуск до торгів, або постачальника послуг, а також до інформаційних систем і носіїв інформації.

Комітет прибрав норму про обов’язок прокурора забезпечити прибуття до суду свідків обвинувачення із законопроекту про штрафи за неповагу до суду

Правоохоронний комітет вирішив переглянути своє рішення і прибрати з законопроекту про забезпечення поваги до суду норми про обов’язок прокурора забезпечити явку до суду свідків обвинувачення та стосовно заборони відводів суддям, які розглядають відвід іншим суддям.

Реєструвати провадження у ЄРДР пропонують лише за наявності в заяві достатніх даних про обставини, що можуть свідчити про злочин

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань пропонують вносити лише, якщо заява містить достатні дані про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Законодавці збираються змінити підстави для проведення невідкладних обшуків без ухвали суду – Рада розгляне законопроект

Народні депутати готуються розглянути законопроект, яким змінюються підстави для проведення невідкладних обшуків без ухвали суду, а також передбачається повернення тимчасово вилученого під час таких обшуків майна.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Зінкін
    Володимир Зінкін
    голова Таращанського районного суду Київської області
  • Андрій Шевчук
    Андрій Шевчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва