Заступницю спікера Сейму Литви зобов’язали повернути муніципалітету 6,9 тисяч євро

Тауразький районний суд Литви зобов’язав Дайву Жебелене, члена фракції «Nemunas Aušra» та заступницю спікера Сейму, повернути 6,9 тисячі євро адміністрації Шилутського муніципалітету через незаконне збагачення. Про це повідомляє LTA.

Генеральна прокуратура Литви подала цивільний позов, вимагаючи стягнути з Жебелене 7 695 євро на користь Шилутського муніципалітету. Позов стосувався періоду, коли політикиня обіймала посаду члена Шилутської районної ради у 2019–2021 роках. Прокурорка Сігіта Василяускене звернула увагу суду на те, що Жебелене використовувала 33 різні дисконтні картки для оплати пального, а також вимагала відшкодування витрат на пальне за поїздки, які перевищували реальний пробіг її автомобіля більш ніж у 3,5 раза. Суд частково задовольнив позов, присудивши меншу суму, ніж вимагала прокуратура.

За даними Генпрокуратури, розслідування щодо можливого незаконного збагачення Жебелене розпочалося ще у травні 2024 року. Суд встановив, що сума, виділена на пальне, не відповідала фактичному пробігу автомобіля. «Суд визначив, скільки коштів могло бути використано на основі реального пробігу, а скільки – ні», – пояснив представник Тауразького суду Міндаугас Радвіла.

Жебелене стверджувала, що витрати на пальне були пов’язані з її діяльністю як члена Шилутської районної ради, зокрема відвідуванням передвиборчих заходів президента Гітанаса Науседи та зустрічей із лідером партії Ремігіюсом Жемайтайтісом для обговорення питань, порушених виборцями. Проте прокурорка Василяускене наголосила, що такі поїздки не входили до обов’язків члена ради. «До неї пред’являються підвищені вимоги щодо зразкової поведінки та чесності. Закачується велика кількість пального, 33 різні дисконтні картки. Відвідування зустрічей з керівництвом партії, участь у передвиборчих кампаніях не пов’язані з функціями члена ради», – зазначила прокурорка.

Адвокат Жебелене наполягав, що активна політична діяльність вимагає значних поїздок. «Шанси члена ради бути обраним до Сейму без спілкування з виборцями мінімальні. Як можна представляти виборців, сидячи в офісі та не їдучи на місце, а лише їдучи 10 кілометрів у службових цілях? Політик повинен бути не просто активним – він повинен бути гіперактивним», – заявив він у суді, додавши, що 70 кілометрів на день – це нормальний обсяг для активного члена ради.

Жебелене не визнала позов, відмовилася від добровільної виплати та мирової угоди, наполягаючи на відхиленні позову. Рішення суду ще може бути оскаржено в апеляційному порядку.

