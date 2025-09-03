Практика судов
Суд отказался обязать Google продавать Chrome или Android в деле о монополии

11:43, 3 сентября 2025
В то же время, компании запретили заключать эксклюзивные соглашения и обязали делиться поисковыми данными с конкурентами.
Источник фото: Solen Feyissa / Unsplash
Федеральный суд США принял решение, что компания Google не будет вынуждена продавать свой браузер Chrome или операционную систему Android в рамках антимонопольного процесса. Это считают значительной победой для корпорации, которая избежала самого радикального сценария, пишет CNN.

Вместе с тем, Google запрещено заключать или поддерживать эксклюзивные соглашения по распространению своих ключевых сервисов — Chrome, Search, Google Assistant и Gemini. Компания также будет обязана делиться частью поисковых данных с конкурентами для развития конкуренции.

Судья Амита Мехта отметил, что появление инструментов искусственного интеллекта изменило ход дела, и ключевой задачей является недопущение монополии Google в сфере GenAI.

В компании заявили, что решение учитывает новые реалии технологической отрасли, однако выразили обеспокоенность относительно конфиденциальности пользователей. В то же время в Минюсте США подчеркнули: постановление должно предотвратить повторение антиконкурентных практик Google в новых продуктах.

Эксперты считают, что несмотря на запрет эксклюзивных контрактов, сервисы Google останутся популярными у производителей устройств. Аналитики также отмечают: это решение может быть победой как для Apple, так и для Google, особенно после отчета Bloomberg о том, что две компании могут сотрудничать, чтобы интегрировать Gemini в Siri.

В целом, по мнению специалистов, Google избежал худшего, однако теперь компании придется активнее конкурировать за потребителей на рынке поиска и ИИ на фоне усиленной конкуренции со стороны таких соперников, как OpenAI и Perplexity.

суд США

