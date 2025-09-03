Суд відмовився зобов’язати Google продавати Chrome або Android у справі про монополію

Водночас, компанії заборонили укладати ексклюзивні угоди й зобов’язали ділитися пошуковими даними з конкурентами.

Федеральний суд США ухвалив рішення, що компанія Google не буде змушена продавати свій браузер Chrome чи операційну систему Android у межах антимонопольного процесу. Це вважають значною перемогою для корпорації, яка уникла найрадикальнішого сценарію, пише CNN.

Разом із тим, Google заборонено укладати або підтримувати ексклюзивні угоди щодо поширення своїх ключових сервісів — Chrome, Search, Google Assistant і Gemini. Компанія також муситиме ділитися частиною пошукових даних із конкурентами для розвитку конкуренції.

Суддя Аміта Мехта зазначив, що поява інструментів штучного інтелекту змінила перебіг справи, і ключовим завданням є недопущення монополії Google у сфері GenAI.

У компанії заявили, що рішення враховує нові реалії технологічної галузі, однак висловили занепокоєння щодо конфіденційності користувачів. Водночас у Мін’юсті США наголосили: ухвала має запобігти повторенню антиконкурентних практик Google у нових продуктах.

Експерти вважають, що попри заборону ексклюзивних контрактів, сервіси Google залишатимуться популярними у виробників пристроїв. Аналітики також відзначають: це рішення може бути перемогою як для Apple, так і для Google, особливо після звіту Bloomberg про те, що дві компанії можуть співпрацювати, щоб інтегрувати Gemini у Siri.

Загалом, на думку фахівців, Google уникнув найгіршого, однак тепер компанії доведеться активніше конкурувати за споживачів на ринку пошуку та ШІ на тлі посиленої конкуренції з боку таких суперників, як OpenAI та Perplexity.

